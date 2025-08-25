Denizli Teknik Tekstil Merkezi'ne Yoğun İlgi

Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) Denizli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Denizli Teknik Tekstil Merkezine (DTTM) duyulan ilgi her geçen gün artıyor. Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) ve Ürün Geliştirme (Ür-Ge) çalışmalarının merkezi haline gelen DTTM, bu kez Denizli Sanayi Odası (DSO) 3. Meslek Komitesi Üyesi sanayici iş insanlarını ağırladı.

Denizli Sanayi Odası (DSO) 3. Grup Tekstil Ham Bez Dokuma Meslek Komitesi Başkanı ve ENDER Tekstil San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ender Gök, aralarında aynı meslek komitesinden DSO Yönetim Kurulu Üyesi NESA Tekstil San. ve Tic. AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Özel ve ZEYD Tekstil İnşaat Hayvancılık İthalat İhracat Anonim Şirketi'nin CEO'su Sakin Yalçın ile DSO İhracat İşlemeleri ve Teşvikler Uzmanı Aslı Öztürk ve DSO Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı Özgür Gülsün Eren'in de yer aldığı teknik bir heyetle, Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) Denizli Teknik Tekstil Merkezi'ni (DTTM) ziyaret etti. DTTM Sorumlusu Yüksek Tekstil Mühendisi Ozan Parer'den merkezin faaliyetleri, hizmetleri, makine parkı ve işleyişi ile ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

Ziyarette, teknik tekstil alanındaki yenilikçi uygulamalar, AR-GE faaliyetleri ve üretim altyapıları ile sektöre sağlayacağı katkılar da ele alındı.

DTO'ya teşekkür ettiler

DSO 3. Grup Meslek Komitesi Başkanı Gök, sanayicilerle teknik tekstil ve tekstille ilgili iş birliği yapılabilecek alanları sürekli istişare ettiklerini belirterek Denizli Ticaret Odası'nın bu konuda öncü olduğuna dikkat çekti ve verimli bir ziyarette bulunduklarını, Denizli Teknik Tekstil Merkezi, hizmetleri ve imkanları hakkında ayrıntılı bilgi aldıklarını, bunların Denizli sanayisine katkısının el birliği ile artırılması gerektiğini vurguladı. Gerek merkezin faaliyetleri gerekse AR-GE ve ÜR-GE'de bunlardan nasıl faydalanabilecekleriyle ilgili bilgilendirildiklerini de söyleyen Gök, "Denizli'miz ve sanayicimiz için çok güzel bir ortam ve imkan oluşturulmuş, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Burası tüm firmalara açık olan büyük bir AR-GE ve ÜR-GE merkezi olmuş. Başta bu sektörde yer alan arkadaşlarımız olmak üzere tüm sanayicilerimize bizzat gelerek tüm bunları yerinde görmelerini tavsiye ediyoruz. Merkezde en çok hammaddeden yeni teknik ürünlerin elde edilmesi dikkatimizi çekti. Ayrıca yapay damar yapılabileceğini gördük, bu bizi daha da çok etkiledi" dedi.

Başkan Erdoğan: "Merkezimiz, başta denizli olmak üzere tüm türkiye'nin hizmetinde"

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise etkinlikle ilgili değerlendirmesinde, konuklarına gösterdikleri ilgiden ve ziyaretlerinden dolayı, DTTM Sorumlusu Parer'e de emeği ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Erdoğan, "Bu merkez, bizim gözbebeğimiz. Denizli sanayisinin, hazır giyim ve tekstil sektörünün kendini güncelleyip teknolojik gelişmelere adapte olmasında rehberlik eden, danışmanlık hizmeti veren, son teknoloji makine parkını ve imkanlarını sonuna kadar önlerine seren ülkemizde bir benzeri daha bulunmayan önemli bir yapı. Buradan en iyi şekilde faydalanmalıyız. Herkesi davet ediyoruz, yerinde görmeye bekliyoruz. Başta Denizli'miz ve komşu illerimiz olmak üzere tüm Türkiye'ye hizmet veriyoruz" dedi. - DENİZLİ