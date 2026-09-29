Denizli OSB Yönetim Kurulu İtfaiye Haftası'nda itfaiye müdürlüğünü ziyaret etti

25 Eylül-1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında, Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Cemalcan Sirkeci ve Bölge Müdürü Ahmet Taş, Denizli OSB İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Ziyarette, itfaiye personeliyle bir araya gelen Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Cemalcan Sirkeci ve Bölge Müdürü Ahmet Taş, İtfaiye Haftası'nı kutlayarak özverili çalışmaları için itfaiyecilere teşekkür etti.

Denizli OSB İtfaiye Müdürü İsa Bay, yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verirken, desteklerinden dolayı Denizli OSB Yönetim Kurulu'na teşekkür etti.

"İtfaiyecilerimize minnettarız"

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, itfaiyeciliğin yüksek sorumluluk, cesaret ve fedakarlık gerektiren, toplumun can ve mal güvenliğinin korunmasında hayati bir görev üstlenen önemli bir meslek olduğunu ifade etti. Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu, "İtfaiyecilerimiz, her türlü risk ve zorlu koşulda görev bilinciyle hareket ederek can ve mal güvenliğinin korunması için büyük bir özveri ortaya koyuyor. Özellikle sanayi bölgelerinde hızlı, etkin ve koordineli müdahale, üretimin güvenliği kadar çalışanlarımızın ve işletmelerimizin güvenliği açısından da büyük önem taşıyor. Denizli OSB Yönetim Kurulu olarak, Bölgemizin güvenliğini sağlamak adına 7 gün 24 saat görev yapan itfaiye teşkilatımızın her bir mensubuna şükranlarımızı sunuyoruz. Fedakarlıkları, cesaretleri ve görevlerine olan bağlılıklarıyla toplumumuz için büyük bir güven unsuru olan tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası'nı kutluyor, görevlerinde kolaylık ve başarı diliyorum." dedi.

DOSTEK Koleji öğrencilerinden ve miniklerden itfaiyeye ziyaret

Öte yandan İtfaiye Haftası kapsamında, DOSTEK Koleji ve Özel Minik Hayaller Anaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri itfaiyecileri ziyaret ederek İtfaiye Haftası'nı kutladılar. DOSTEK Koleji öğrencilerine ve çocuklara, itfaiyecilik mesleği, araç ve ekipmanlar hakkında bilgi verilirken, hazırlanan parkurda keyifli ve eğitici anlar yaşandı. Ziyaretler, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı