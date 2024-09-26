Denizli, Teknokent Projesi ile İnovasyon Merkezi Olmayı Hedefliyor

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, "Denizli OSB Teknokent Projesi ile Denizli'mizi Silikon Vadisi gibi bir inovasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Denizli OSB Yönetim Kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulunan PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Başkan Vekilleri Osman Uğurlu ve Selim Yaymanoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Çalışkan ve İsmail Aslan tarafından karşıladı. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanan Denizli OSB Teknokent Projesinin Denizli OSB ve Denizli'ye katacağı değerler üzerinde duruldu.

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, "Firmaların yeni teknolojilere yönelik geliştirdikleri teknolojik buluşları, ticari ürün veya hizmet haline dönüştürebilmeleri amacıyla hayata geçireceğimiz Denizli OSB Teknokent Projesi ile Denizli'mizi Silikon Vadisi gibi bir inovasyon merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede, yerel sanayinin güçlenmesi ve rekabet gücünün artırılması sağlanacaktır" dedi.

Pamukkale Üniversitesi OSB Polikliniğine yeni bölümler açılıyor

Ziyarette, Pamukkale Üniversitesi OSB Polikliniği'ne ameliyathaneler kazandırılarak, Göz, KBB (Kulak Burun Boğaz) ve Mikrocerrahi ameliyatlarının OSB Semt Polikliniği bünyesinde yapılması ve hastanenin tam donanımlı hale getirilmesi konuları gündeme geldi. Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, Rektör Kutluhan'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Pamukkale Üniversitesi ile uzun yıllardır iş birliği içinde pek çok projeyi hayata geçirdiklerini vurguladı. Baltalı, "Önümüzdeki süreçte de bu iş birliğini sürdürecek ve bölgemize, üniversitemize katkı sağlayacak projelere imza atacağız" dedi. - DENİZLİ