Denizli OSB'den kadın istihdamına önemli destek

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) kadın istihdamını destekleyerek nitelikli işgücü oluşturmaya yönelik önemli bir proje hayata geçiriliyor.

Denizli'de CNC operatörü mesleğinde kadın istihdamını artırmayı amaçlayan iş birliği protokolü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Çağrı Çeliktaş ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu arasında imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamında, DOSTEM Mesleki Eğitim Merkezi tarafından verilecek eğitimlere katılacak 15 kadın kursiyer CNC operatörü olarak yetiştirilecek. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerlerin, Osb'de faaliyet gösteren firmalarda istihdam edilmesi hedefleniyor. Kadın istihdamı için yürütülecek bu programla, kadınların sanayi sektöründeki istihdamının artırılması ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol töreninde konuşan İl Müdürü Çeliktaş, kadınların çalışma hayatına katılımını destekleyen projelere önem verdiklerini belirterek, "İş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmeye devam ediyoruz. Denizli OSB ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde 15 kadın kursiyerimizi CNC operatörü olarak yetiştirerek istihdama kazandıracağız. Bu protokolün hem kadın istihdamına hem de sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa katılacak adayların seçmeleri 17 Haziran 2026 tarihinde Denizli İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı