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Denizli'nin Kestane Hasadı Başladı: Kalite Arttı, Verim Düştü

Denizli'nin Kestane Hasadı Başladı: Kalite Arttı, Verim Düştü
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Denizli'nin Buldan ilçesinde kestane hasadı başladı. Üreticiler, lezzetin arttığını ancak verimin düştüğünü belirtiyor. Bu yıl hasat 300 tona kadar geriledi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde bin bir zahmetle toplanan kestaneler, dikenli kabuklarından ayrılarak satışa sunulmaya başlandı. Verimde kaybın yaşandığı kestanede üreticiler lezzetin ise arttığını ifade etti.

Denizli'nin Buldan ilçesi Alandız ve Kurudere mahallelerinde büyük emeklerle toplanan kestaneler, bir ay kadar bekletildiği eğrelti otlarıyla örtülü kuyulardan çıkarılarak, patoz makinesinden geçiriliyor. Bu sayede dikenli kabuklarından temizlenen kestaneler, boyutlarına göre ayrılarak çuvallara konuluyor. Özenle çuvallara konulan kestaneler alıcılarını bekliyor. Geçen yıllara göre verimin düştüğü kestanede kalitenin arttığını ifade edildi. Kestanelerin lezzet ve aroma olarak eşsiz olduğunu dile getiren üretici Nuray Acunsöz, "İşçi maliyetleri çok yüksek. Kestanelerimiz şu piyasada para etmiyor. Bu sezon maliyetlerimiz yüksek. Bu sene önceki senelere göre bakarsak verim az. Bizim kestanelerimizin tadı çok lezzetlidir. Kestanelerimizi alıp denemenizi tavsiye ediyoruz" dedi.

"Bu yıl hasat 300 tona kadar düştü"

Kalitede artışın verimde ise düşüsün yaşandığını dile getiren Alandız Mahallesi Muhtarı Erol Salman, "Yüksek ağaçlardan topladığımız kestanelerimizi eğrelti otlarının altlarına koyuyoruz. Ardından otların altında 1,5 ay bekletiyoruz. Bu yıl kestanelerin kalitesi güzel ama rekolte düşük. Geçen yıl 400 ton hasat yaptık ama bu sezon 300 tona kadar düştü. Eğrelti otlarının altında bekliyor ve lezzetleniyor. Ardından ise pazara sunuyoruz. Alandız kestanemiz çok güzel ve eşsizdir. Köyümüze özgü lezzeti vardır. Yaklaşık 15 gün sonra satışa sunulacak" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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