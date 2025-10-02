Denizli'nin Çivril ilçesinde Elma Hasadına Başlandı

Türkiye'nin önemli elma üretim merkezlerinden Denizli'nin Çivril ilçesinde 2025 sezonunun ilk hasadı yapıldı. Ülke üretiminin yüzde 2,6'sını karşılayan ve Ege Bölgesi'nde 1. sırada yer alan Denizli'nin elma üretimindeki lokomotifi Çivril ilçesi, bereketli bir sezon geçiriyor.

Çivril ilçesine bağlı Balçıkhisar Mahallesi'nde 7 dekarlık elma bahçesinde üretim yapan Ahmet Kurt'a ait elma bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim ve protokol üyeleri başta olmak üzere, şube ve ilçe Müdürleri, teknik personel, muhtarlar ile çiftçiler katıldı.

İlk hasadı yaparak üreticilere bereketli bir sezon dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun, "Denizli'nin toplam elma üretiminin yaklaşık yüzde 88'ini tek başına karşılayan Çivril ilçesinde bu yıl 4 bin 700 hektarda yaklaşık 118 bin ton rekolte beklenmektedir. Bu veriler, bölgenin elma tarımındaki iddiasını bir kez daha gözler önüne seriyor. Bugün başlayan Elma hasadının bütün çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim de Denizli'nin elma üretimi açısından önemini vurgulayarak; "Elma, Denizli ili için önemli bir meyve. Ege Bölgesi'nde 1. sıradayız, Türkiye genelinde de elma üretiminde 8. Sıradayız. Bu yıl içerisinde fiyatlarımız iyi, üreticimiz memnun. Tabii ki bizler de memnunuz. Elma üreticilerinin yüzünü güldüren bu sezonda, ilk ürünler toplanarak satışa sunulmaya başlandı. Yüksek rakımda yetiştiği için şeker oranı dengeli olan Çivril elması hem sofralık hem de ihracaatlık olarak büyük ilgi görüyor" dedi.

İl Müdürlüğü olarak Çivril, Çameli ve Buldan ilçelerinde toplam 38 üretici ile 200 hektar alanda yürütülen Elma Entegre Mücadele çalışmalarının meyvesini verdiği hem verimin hem de ürün kalitesinin artmasında bu bilinçli tarım uygulamalarının etkili olduğu vurgulayan Zayim, "Bölgede iklim şartlarına ve çeşide göre 20 Eylül - 15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen hasat, yoğun olarak Starkrimson, Scarlet, Golden delicious, Pink Lady, Granny Smith ve Starking gibi çeşitleri kapsıyor. Denizli, elma üretiminde Türkiye sekizincisi ve Ege Bölgesi birincisi olarak konumunu sağlamlaştırırken, Çivril'den yayılan hasat coşkusu, bölge ekonomisine önemli bir katkı sağlamaya devam ediyor" dedi.

Zayim konuşmasının sonunda tüm elma üreticilerine ve özellikle Çivrilli ve Denizlili üreticilere yeni sezonun hayırlı olması dileklerini yineleyerek teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Coşkun beraberindeki heyet ile elma bahçesine geçerek elma hasadı gerçekleştirdi. Daha sonrasında üreticiler ile birlikte sektörün sorunları ve çözümlerine yönelik istişarede bulunuldu. - DENİZLİ