Denizli'nin Çal ilçesinde meşhur bamyaya coğrafi işaret çalışması başlatıldı

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı Hançalar Mahallesi'nde üretilen, iplere dizilip kurutularak tüketilen meşhur bamyaya, coğrafi işaret tescili alınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Denizli'de Çal İlçe Ziraat Odası tarafından Hançalar Mahallesi'nde yoğun olarak üretimi yapılan, halk arasında "Hançalar bamyası" olarak da bilinen meşhur Çal bamyasında coğrafi işaret alınması için çalışma başlatıldı. Ziraat odası olarak ilçede büyük alanlarda üretimi yapılan 'Çar karası' üzümlerine coğrafi işaretin alınmasını sağladıklarını belirten Çal İlçe Ziraat Odası Başkanı Haşim Ahmet Çil, Cal bamyasıyla ilgili coğrafi işaret alınması çalışmalarına başladıklarını ifade etti.

Meşhur bamyanın Nisan ayında ekildiğini, hasadın haziran ve ekim ayları arasında yapıldığını anlatan Başkan Haşim Çil, sıcak havayı seven bamya, bitkisinin üzerindeki dikensi tüyler nedeniyle eldivenle daha rahat toplandığını söyledi. Kıraç bölgelerde susuz yetiştirilen lezzeti ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan Çal bamyasının büyük bölümünün iplere dizilip kurutulduktan sonra satıldığını söyledi. Kurutulan Çal Bamyasının fiyatının altınla yarıştığına dikkat çeken Oda Başkanı Haşim Çil, "Çal bamyamız, Çal Hançalar bamyası diye bilinir. Daha çok tazeden ziyade, kurutulur ve ipe çizilerek, çizi hesabı satılır. Ülkemizin her tarafında bilinir adıyla aromasıyla diğer bamyalardan farklıdır. Diğer bölgelerde yetiştirilen bamyalardan farklı olarak daha küçük toplanır çiçek bamya olarak çizilir. Tamamen kıraç şartlarda hiç sulanmadan yetiştirilir. Susuz üretilen bamyamız ayrı bir aroması, ve tadı vardır. Hançalar bamyası, Çal ilçemizde genelde 5-6 bin dekar alanda üretilir. Çal Ziraat Odası olarak Çal bamyasına coğrafi işaret tescilini almayı planladık. Bunla ilgili çalışmaları başlattık. Çal bamyası ilçemizde ilimizde çevre illerde biliniyor ama coğrafi işaret tesciliyle patentinin alınıp ülkemizde ve bütün dünyada bilinmesini istiyoruz. Coğrafi işaretle Çal bamyasının tanıtılması ürünün pazarlanmasında da büyük avantajlar ve kolaylıklar sağlıyor. Oda olarak biz geçen yıllarda da Çal karası üzümüne coğrafi işaret almıştık. Şimdi sıra Çal bamyasında, inşallah bamyada da coğrafi işaret için gerekli çalışmaları tamamlayıp Çal'ın adını tarımdaki üretimdeki önemini yerini bütün dünyaya tekrar duyurmak istiyoruz" dedi - DENİZLİ