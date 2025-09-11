Haberler

Denizli'nin Çal İlçesinde İsabey Çekirdeksiz Üzümde Hasat Sezonu Başladı

Denizli'nin Çal İlçesinde İsabey Çekirdeksiz Üzümde Hasat Sezonu Başladı
Denizli'nin Çal ilçesine özgü coğrafi işaretli İsabey çekirdeksiz üzümünde hasat başladı. Üreticiler, bu üzümün tat oranı ve kalitesinin diğer çeşitlerden ayrıldığını belirtti. Üretici Mehmet Selçuk, yerel tarımın geleceği için üzümün korunmasına ve tanıtımına öncelik verdiklerini ifade etti.

Denizli'nin Çal ilçesinde, coğrafi işaretle tescillenen İsabey çekirdeksiz üzümünde hasat sezonu başladı. Üzüm üreticisi ve ziraat mühendisi Mehmet Selçuk, bağlarından elde ettiği kaliteli üzümlerle hem yöresel üretimi yaşatıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

İsabey çekirdeksiz üzümü, hem sofralık tüketimde hem de kurutmalık olarak tercih ediliyor. Özellikle doğal tatlılığı ve dayanıklılığı ile bilinen bu üzüm türü, üreticilerin gözdesi olmaya devam ediyor. Bölge halkı tarafından uzun yıllardır yetiştirilen İsabey üzümünün, coğrafi işaretli ürün olarak tanıtılması ve korunması, yerel tarımın geleceği açısından da önem taşıyor.

"Coğrafi işaret olan İsabey çekirdeksiz üzümünü yaşatmaya çalışıyoruz"

Çal'ın İsabey Mahallesi'nde üzüm yetiştiriciliği yapan Mehmet Selçuk, "Bu üzüm 2006 yılında coğrafi işaret aldı. Konumu ve rakımı itibarıyla tat oranı oldukça yüksek. Diğer çekirdeksiz üzümlerden ayıran özelliği bu. Biz de bu üzümü yaşatmaya çalışıyoruz. Bağcılık yapıyoruz, üretimimizin çoğu İsabey çekirdeksiz üzümü. Güzel bir şekilde bakımını yapıyor, köyde üretimi sürdürüyoruz" dedi. - DENİZLİ

