Denizli'de vergi dairesi ağı tamamlandı

Denizli Defterdarlığı, tüm ilçelerdeki vergi dairesi müdürlüklerinin kuruluşunu tamamladı. Bayramyeri Vergi Dairesi’nin açılmasıyla birlikte Denizli merkezdeki vergi dairesi sayısı 4'e yükseldi, vergi işlemleri daha etkin yürütülecek.

Merkezde Vergi Dairesi sayısı 4'e çıktı

Denizli merkezde bugüne kadar Pamukkale, Saraylar ve Gökpınar Vergi Daireleri hizmet veriyordu. Yapılan yeni düzenleme kapsamında Bayramyeri Vergi Dairesi merkezde kurularak hizmete açıldı. Böylece Denizli merkezde vergi dairesi sayısı 4'e çıktı.

Bayramyeri Vergi Dairesi'nin Beyağaç ve Baklan ilçelerine hizmet vereceği açıklandı. Beyağaç ve Baklan ilçeleri için vatandaşların vergisel işlemlerinin merkezden daha etkin ve kaliteli şekilde yürütülmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Defterdarlık tarafından yapılan açıklamaya göre son olarak; Çardak, Bozkurt, Güney ve Bekilli ilçelerinde yeni Vergi Dairesi Müdürlükleri kuruldu. Bu kuruluşlarla birlikte Denizli'nin tüm ilçelerinde vergi dairesi yapılanması tamamlanmış oldu.

"Denizli'mize hayırlı olmasını diliyorum"

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, il genelinde vergi dairesi müdürlüğü kuruluşlarının tamamlandığını belirterek; "Denizli'nin tüm ilçelerini kapsayan Vergi Dairesi Müdürlüklerimizin hizmete başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın vergi işlemlerini daha hızlı, etkin ve yerinde yapabilmeleri mümkün hale gelecek. Vergi Dairesi Müdürlüklerimizin ilçelerimize ve mükelleflerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - DENİZLİ

