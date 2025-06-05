Denizli Kurban Pazarı'nda Arife Yoğunluğu

Denizli Kurban Pazarı'nda Arife Yoğunluğu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli Kurban Pazarı'nda Arife günü, vatandaşlar kurbanlık almak için yoğun bir şekilde pazara akın etti. Araç trafiğinin arttığı pazar alanında, hayvan fiyatlarının 15 bin TL ile 220 bin TL arasında değiştiği bildirildi.

Denizli Kurban Pazarı'nda Arife yoğunluğu yaşanıyor. Kurbanlıklarını bayram sabahına hazır hale getirmek için pazara gelen vatandaşlar yoğun araç trafiğine neden oldu. Hareketliliğin arttığı Kurban Pazarında yoğunluk drone ile görüntülendi.

Arife gününde vatandaşların Kurban Pazarına ziyaretleri devam ediyor. Denizli Kurban Pazarı'nda Arife günü sabah saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, kurbanlık almak için satıcılarla sıkı pazarlıklar yaptı. Vatandaşlar, kurbanlıklarını bayram sabahına hazır hale getirmek için hazırlıklarını tamamlarken, hayvan pazarındaki yoğunluğun sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Küçükbaş hayvanlar 15 bin TL ile 25 bin TL arasında, büyükbaşlar 90 bin ile 220 bin TL arasında satışa sunulduğu pazarda yoğunluk drone ile görüntülendi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Amsterdam'da müzede 200 yıllık prezervatif sergileniyor

Müze bu eseri sergileyince ziyaretçi akınına uğradı
Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor

Real Madrid ile anlaştı! Yeni Messi, Arda Güler'e rakip oluyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurban Bayramı'nda Bodrum'a giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu

Bayramda tatilci akını! İlçeye giriş yapan araç sayısı 50 bini buldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Cumhuriyet tarihinde bir ilk! 3 Kuvvet öğrencileri bir arada eğitim görüyor

3 kuvvet yan yana! Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek

"Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek"
Trump 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişini yasakladı

Trump imzayı attı! 12 ülke vatandaşının ABD'ye girişi yasaklandı
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı

Bir kentimizde korkutan olay! Bölge apar topar karantina altına alındı
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.