Denizli Ev Tekstili Sektörü Doğu ve Orta Avrupa'da Büyüyor

Doğu ve orta Avrupa alım heyeti programı kapsamında, ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren 30 Denizlili firma, 5 farklı ülkeden gelen 22 yabancı firma temsilcisiyle bir araya geldi.

DENİB'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Doğu ve Orta Avrupa Alım Heyeti Programı, Denizli'nin ihracat potansiyelini artırmak, hedef pazarlarda kalıcı ticari ilişkiler kurmak ve Türk ev tekstilinin küresel rekabet gücünü pekiştirmek amacıyla düzenleniyor. Gerçekleştirilen ikili iş görüşmeleri ile yeni ticari bağlantıların kurulması ve uzun vadeli iş birliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin Orta Avrupa'daki mağazalarda artık kendi markalarıyla satış yapabildiğini vurgulayarak, kentin ev tekstili ihracatındaki lider konumuna dikkat çekti. Memişoğlu; "Denizli, tekstil ve özellikle ev tekstili sektöründe üretim gücü, yenilikçi tasarımları ve kaliteli ürünleriyle hem Türkiye'nin hem de Dünya'nın en güçlü üretim merkezlerinden biri konumunda. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz program, Doğu ve Orta Avrupa ülkeleriyle olan ticari ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak açısından büyük önem taşıyor. Ülkemizden dünyaya ihraç edilen her beş havludan dördü, her on bornozdan yedisi ve her on nevresimden altısı Denizli'de üretiliyor. Ev tekstili olarak baktığımızda ise Denizli olarak Türkiye'nin toplam ev tekstili ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu programla, Doğu ve Orta Avrupa ülkeleriyle olan ticari ilişkilerimizi güçlendirmeyi, yeni pazarlarda daha kalıcı bir şekilde yer almayı hedefliyoruz. Denizli'nin üretim gücünü ve tasarım kabiliyetini bu pazarlarda daha görünür kılmak istiyoruz."

Başkan Hüseyin Memişoğlu, sürdürülebilir ihracat artışı için bu tür etkinliklerin önemine de değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ev tekstili sektöründe markalaşma, tasarım ve yenilikçilik artık olmazsa olmaz hale geldi. Biz de bu doğrultuda ihracatçılarımıza yeni iş fırsatları sunan organizasyonlara öncülük ediyoruz. Alım heyeti programlarımız, firmalarımızın doğrudan yabancı alıcılarla bir araya gelmesini sağlayarak ticareti daha etkin ve verimli hale getiriyor. Önümüzdeki dönemde benzer etkinliklerle ihracatçılarımızı farklı pazarlarda da desteklemeye devam edeceğiz." - DENİZLİ