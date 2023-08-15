Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Bakanlarla Buluştu

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile bir araya gelerek, esnafın sorunlarını iletti. Erbeği, yapılan ziyaretlerde esnafın sorunlarını dile getirdiklerini ve isteklerini bakanlara sunduklarını belirtti.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Denizli protokolü ve platform üyeleri ile birlikte düzenlenen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile buluşarak, esnafın sorunlarını iletti. Erbeği "Bakanlık ziyaretlerimizde esnafımızın sorunlarını dile getirdik, gündemdeki sorunları, istek ve taleplerimizi Bakanlara sunduk" dedi.

Denizli Platformu üyesi olan Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği adına Başkan Mehmet Ali Erbeği, Denizli Platformu tarafından düzenlenen Ankara ziyaretlerine katıldı. Bakanlıklara yapılan ziyaretlere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, Cahit Özkan, Denizli Platform Sözcüsü Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör katıldı.

"Sorunlarımızı bakanlıklara ilettik"

Denizli esnafının sorunlarını yakından bildiklerini ve hazırlanan dosyalar ile bu sorunlara Ankara'da çözüm aramaya devam ettiklerini belirten Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, "Yeni kurulan kabine üyelerine hayırlı olsun demek ve sorunlarımızı iletmek için Denizli heyeti olarak Ankara'da Bakanlık düzeyinde ziyaretlerde bulunduk. İlk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşmemiz oldu. Daha sonra ise esnafımızın ve Birliğimizin bağlı olduğu Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat'ı ziyaret ettik. Oda başkanlarımız ile yaptığımız istişareler sonucu hazırlamış olduğumuz istek, talep ve önerilerimizi her iki bakanlığımıza da sözlü ve yazılı olmak üzere ilettik. Tabi ki sorunlarımızın çözümünün hemen olmasını beklemiyoruz, ama bizlerde takipçisi olup her platforma, bu sorunları dillendirmeye, çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz. Denizli Platformunun, Denizli Protokolünün güçlü bir şekilde, birlik ve beraberlik için de şehrimize, ülkemize hizmet etmesi de bizler için ayrı bir gurur vesilesi" dedi. - DENİZLİ