Denizli'de Zirai Dondan Etkilenen Üreticilere 406 Milyon TL Destek

Denizli'de Zirai Dondan Etkilenen Üreticilere 406 Milyon TL Destek
Denizli'de tarım sigortası bulunmayan ve zirai dondan etkilenen üreticilere 406 milyon 258 bin TL destek ödemesi yapılacak. Ödemeler, TC kimlik ve vergi kimlik numarasına göre 20 ve 24 Ekim tarihlerinde hesabına aktarılacak.

Denizli'de ÇKS'ye kayıtlı, tarım sigortası bulunmayan zirai dondan etkilenen üreticilere 406 milyon 258 bin TL destek ödemesi hesaplara aktarılıyor.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Denizli için zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilere ilk etapta 406 milyon 258 bin 205 TL destek ödemesini hesaplarına aktarıyoruz" ifadeleri yer aldı. TC kimlik numarası son hanesi 4,6,8 vergi kimlik numarasının sonu 1,3,4,5,6,7,8,9 olanlar için 20 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'den sonra aktarım yapılacağı ifade edildi. TC kimlik numarası ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar için ise 24 Ekim Cuma günü saat 18.00'den sonra aktarım yapılacağı ifade edildi. - DENİZLİ

