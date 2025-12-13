Haberler

Hasadı tamalanan tütünler satış için hazırlanıyor

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde tütün üreticileri, yüksek kaliteli tütünleri hasat edip kolilere basmaya başladı. Üreticiler, bu yıl verimin ve fiyatların iyi olmasını umuyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yüksek kalitede üretilen tütünler, yapılan hasadın ardından kolilere basılmaya başladı. Türlübey'in tütünü çok güzel yetiştiğini ifade eden üreticiler, "İnşallah bu sene de parasıda iyi olur, alın terimizin karşılığını alırız" dedi.

Denizli'nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde tütün alıcıları tarafından özellikle tercih edilen tütünler üreticiler tarafından tütün basma işlemi olarak tabir edilen işlemlerde hummalı bir çalışma yürütüyor. Tütün üreticileri yaklaşık on bir ay süren çalışmalar neticesinde emeklerinin karşılığını almak için adeta gün sayıyor. Buldan merkez ve mahallelerinde 12 bin 750 dekar alanda 583 üretici tarafından tütün yetiştiriciliği yapılıyor. Dekarda yaklaşık 90 kilogram verim elde edilirken randımana bakılarak, fiyatların 200 ila 305 lira arasında değişim göstereceği öğrenildi.

"Türlübey'in tütünü çok güzel yetişir, tüccarlar malımızı iyi bilir"

Ocak ayında başlanılan çalışmalarla hazırladıkları ocak olarak adlandırılan bölgelere tütün fideleri dikimi yaptıklarını belirten Türlübey mahallesinden tütün üreticisi Nihat Karataş; "Tütün yetiştiriciliği yapıyorum. Ocak ayında diktiğimiz tütünleri Nisan ayının yirmisine kadar büyütürüz. Mayıs, Haziran ayında tütünlerimizi kırmaya başlarız. Dipten başlarız, anası, ucu diye tabir ettiğimiz yapraklarını kırarız. Kırdığımız yaprakları eleklere sereriz. Burada kuruturuz. Kasım, Aralık aylarında su ile tulumbayla ıslayarak tavlarız. Daha sonra karton kolilere basarız. Artık tütünlerimiz hazır, şu anda tüccarların gelmesini bekliyoruz. Onlar gelerek randıman verecekler. Daha sonra kilosuna ve kalitesine göre parasını alırız. Tütünler bu sene güzel. Verimi çok iyi. Türlübey'in tütünü çok güzel yetişir. Tüccarlar malımızı iyi bilir. İnşallah bu sene de parasıda iyi olur, alın terimizin karşılığını alırız" dedi. - DENİZLİ

Haberler.com
