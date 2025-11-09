Denizli'de Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Tanıtıldı

Denizli Sanayi Odası ev sahipliğinde, " Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi ve Yeni Yatırım Teşvik Sistemi" programı tanıtımı gerçekleştirildi. Toplantıda sanayi ve yatırım dünyasına, yeni teşvik sistemiyle ilgili önemli mesajlar verildi. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu; Denizli'nin teşviklerden en az yararlanan illerden biri olduğunu, yeni sistemin bu tabloyu değiştirmek için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Denizli Sanayi Odası (DSO)'da gerçekleştirilen, " Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" ve "Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi" başlıklarıyla düzenlenen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri tarafından yeni yatırım teşvik sistemine ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı. Bakanlık yetkilileri, " Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" kapsamında geliştirilen yeni teşvik sisteminin ayrıntılarını Denizli'de anlattı. Toplantıda; yeni sistemle getirilen yapısal değişiklikler, makine ve faiz destekleri, öncelikli yatırım alanları, sektörel teşvikler ve uygulama süreçlerine dair ayrıntılar aktarıldı. Etkinliğe, Bakanlık yetkililerinin yanı sıra Denizli Sanayi Odası yönetimi, sanayiciler ve sektör temsilcileri katıldı. Yeni sistemle üretim ve yatırımda dönüşümün hedeflendiği vurgulandı.

"Denizli, teşviklerden daha etkin yararlanmalı"

Toplantının açılış konuşmasını yapan DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, yeni teşvik sisteminin sanayiye önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Kasapoğlu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "Yeni bir dönemi başlatan sistemin tüm detaylarını Bakanlığımızın değerli yetkilileriyle birlikte değerlendireceğiz. Denizli, üretim kültürü, girişimcilik ruhu ve ihracat yeteneğiyle ülkemizin en dinamik sanayi şehirlerinden biridir. Ancak artık sadece üretmek yetmiyor; teşvikleri ve hibeleri stratejik biçimde kullanmak gerekiyor. Denizli, Türkiye ortalamasına göre yatırım teşviklerinden ve hibelerden en az yararlanan illerden biri. Bu tabloyu değiştirmek istiyoruz" dedi.

"Bir dönüm noktası olacak"

Kasapoğlu, yeni sistemin Denizli sanayisi için bir dönüm noktası olacağını belirterek; "Yeni yatırım teşvik sistemi, doğru anlaşıldığında ve etkin biçimde uygulandığında firmalarımızın rekabet gücünü yeniden tanımlayacak bir dönüşümü başlatacaktır. Denizli Sanayi Odası, uzun yıllardır yatırım teşvik düzenleme yetkisine sahip bir kurumdur. Bu deneyimle sanayicilerimizin teşviklerden daha etkin yararlanmasını sağlamak için 'Hibe, İnovasyon ve Teşvik Ofisi' kurduk. Şu ana kadar 80 firmamıza destek verdik, bu sayıyı artırarak tüm üyelerimizin bu sistemlerden yararlanmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

"Sanayicilerin talepleri doğrultusunda yeni adımlar"

Kasapoğlu, Denizli sanayisinin büyük ölçüde özkaynaklarıyla büyüdüğünü, ancak zorlaşan ekonomik şartlar nedeniyle firmaların daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade ederek; "Yeni sistemde daha önce orta-yüksek teknoloji teşviklerinden yararlanabilen sektörler artık yalnızca 'hedef yatırımlar' kapsamında destekleniyor. Bu durum, Denizli'nin lokomotif sektörleri açısından dezavantaj oluşturuyor. Bu nedenle sistemin üretim altyapımıza daha uygun ve kapsayıcı biçimde uygulanmasını öneriyoruz. Güney Ege Kalkınma Ajansımız ile birlikte programın şehrimizin üretim profiline daha uygun hale gelmesi için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

"Yeni teşvik sistemi üretim odaklı dönüşümü amaçlıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sait Cordan, yeni sistemin vizyonunu anlatarak Türkiye'nin üretim odaklı dönüşüm hedefini vurguladı.

Toplantıda Denizli sanayicisine seslenen Cordan; "Yeni teşvik sistemiyle artık bölgesel değil, konu ve üretim bazlı bir modele geçiyoruz. Amacımız, ülkemizi orta ve yüksek teknolojili yatırımlara yönlendirmek. Bu, hemen gerçekleşecek bir dönüşüm değil; aşamalı olarak ilerliyoruz. İlk bölgesel teşvik sisteminden bugüne kadar çeşitli adımlar attık, şimdi ise yeni sistemle daha güçlü bir yapıya geçiyoruz" dedi.

Denizli'yi, sanayicilerini çok yakından tanıdığını, şehri ve üretim azmini iyi bildiğini aktaran Cordan, klasik sektörlerin de dışlanmadığını belirterek; "Bazı yanlış anlamalar oluyor; mevcut klasik sektörlerimizi bırakmıyoruz. Aksine, onların yanına yeni ve teknolojik alanlar eklememiz gerekiyor. Umuyorum ki bu sistem siz sanayicilerimize yeni fırsatlar sunacak ve ülkemize üretim odaklı büyüme yolunda ivme kazandıracaktır" diye konuştu.

Programda son olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Mehmet Korkmaz, yeni yatırım teşvik sistemine ilişkin teknik sunum yaptı. Etkinlik, sanayicilerin sorularının yanıtlandığı soru-cevap oturumu ile sona erdi. - DENİZLİ