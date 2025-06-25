Denizli'de Tohumluk Arpa Hasadı Dron ile Görüntülendi

Denizli'de Tohumluk Arpa Hasadı Dron ile Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çal ilçesinde 2 bin dekarlık alanda yapılan tohumluk arpa hasadı, teknik ekiplerin denetiminde dron ile havadan görüntülendi. Hasat süreci ve denetimler titizlikle takip edildi.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin dekarlık alana ekilen tohumluk arpanın hasadı yapıldı. Teknik ekiplerin denetiminde gerçekleştirilen hasat dron ile havadan görüntülendi.

Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde, tohumluk arpa üretimi yapan çiftçiler için heyecanlı bir dönem başladı. Yaklaşık 2 bin dekarlık ekili alanda yapılan hububat hasadı, sadece tarlada değil havadan da de yakından takip edildi. Hasat anları, dron ile havadan görüntülenerek kayıt altına alındı.

Hasat çalışmalarına İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri de eşlik etti. Denizli Valiliğinin yayımladığı tebliğe göre biçerdöver kontrolleri ve dane döküm denetimleri titizlikle gerçekleştirildi. Ekipler, biçerdöverlerin dane kaybı yapmaması için sıkı takip uyguladı.

Öte yandan drone ile çekilen havadan görüntüler, bölgedeki tarım faaliyetlerinin büyüklüğünü ve üreticilerin yoğun emeğini gözler önüne serdi. Görüntüler, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye ile iş birliği çağrısı

NATO ülkelerine net mesaj! Türkiye'yi adres gösterdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TikTok fenomeni canlı yayında silahla öldürüldü

TikTok fenomeni canlı yayında silahla öldürüldü
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir cephesinde bir kez daha ayrılık rüzgarı

Üçüncü kez aynısı oldu! Serenay Sarıkaya'dan şaşırtan hamle
Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı

Anlaşma tamam! Beklenen imzayı atıyor
Ruhsatsız 5 yıldızlı otel 112. kez mühürlendi

Tam 112 kez mühürlendi! O işletme için ekipler teyakkuzda
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Takımda kalacak mı? Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye cevap geldi

Takımda kalacak mı? Yıldız futbolcudan Fenerbahçe'ye cevap geldi
Türkiye-Gürcistan maçı Kocaeli'de oynanacak

Türkiye-Gürcistan maçının oynanacağı stat belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.