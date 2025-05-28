Denizli'de Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri

Denizli'de Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimleri
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Denizli Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak denetimlerini sürdürdüklerini açıkladı.

Denizli'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde etiket ve haksız fiyat artışına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Merkezefendi ilçesi Bahçelievler Mahallesindeki bir markette denetim yapan ekipler, temel gıda, manav, bakliyat, şarküteri, temizlik ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını reyonlarda inceledi.

Raflardan aldıkları ürünleri sepete koyan görevliler, etiket ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını denetledi.

Ekipler ayrıca meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisini de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrolünü sağladı.

Denizli Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir, gazetecilere, denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Haksız fiyat veya etiket fiyatı farklılıklarında cezai işlem uyguladıklarını aktaran Özdemir, "Tüketicilerimizin korunmasını tesis etmek amacıyla etiket fiyatları, indirimli satışlar, gramaj, ambalaj, sebze ve meyve reyonlarında künye bulunup bulunmadığını kontrol ediyoruz. Aynı zamanda haksız fiyat uygulamalarına yönelik de denetimler yapıyoruz." diye konuştu.

Özdemir, Denizli'de 2025 yılında 3 bin 500'ün üzerinde işletmeyi denetlediklerini belirterek çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Ekonomi
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