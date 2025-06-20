Denizli’de 'Endüstride Buhar Sistemleri' Semineri Düzenlendi

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ve Erhas Mühendislik işbirliği ile "Endüstride Buhar Sistemleri" konulu seminer OSB Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Bölgede yer alan firmaların temsilcilerinin ve sanayicilerin katılım gösterdiği seminerde Erhas Mühendislik firmasından Makine Mühendisleri Ahmet Demirakça ve Ali Berk Kaya, katılımcılara gerçekleştirdikleri sunumlarla endüstride buhar sistemlerine dair kapsamlı bilgiler paylaştı.

Seminer kapsamında; buhar tesisatlarının tasarımı, verimlilik artırıcı uygulamalar, bakım süreçleri ve enerji tasarrufu gibi konular ele alınırken, katılımcılara sektörel bilgi birikimini artırma imkanı sunuldu. Seminer boyunca hem teknik detaylara hem de uygulama örneklerine yer verilerek, katılımcıların sahada karşılaştıkları sorunlara yönelik çözümler aktarıldı.

Alanında uzman mühendislerin sunumlarıyla zenginleşen etkinlik, aynı zamanda firmalar arasında teknik bilgi paylaşımını da teşvik etti. - DENİZLİ