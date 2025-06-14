Denizli'de Buğday Hasadı Başladı

Denizli'de Buğday Hasadı Başladı
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 2025 yılı buğday hasadı başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mehmet Atmacaoğlu, üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de yeni sezonun ilk buğday hasadı, Sarayköy ilçesine bağlı mahallelerde gerçekleştirildi.

Denizli'de 2025 yılı üretim sezonunun buğday hasadı, Sarayköy ilçesinden başladı. İlk hasat, ilçeye bağlı buğday üretiminin yoğun olarak yapıldığı Beylerbeyi ve Duacılı mahallelerinde gerçekleştirildi. Hasada İl Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mehmet Atmacaoğlu, İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Sarayköy İlçe Müdürlüğü teknik personelleri ile birlikte çok sayıda üretici katıldı.

Üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen İl Müdür Vekili Mehmet Atmacaoğlu, yaptığı açıklamada; "İnsan beslenmesinde temel ve ülkemiz açısından stratejik bir ürün olan buğdayın hasadına ilimiz Sarayköy ilçesinde başlamış bulunuyoruz. Üretim sezonunun başta üreticilerimiz ve ülkemiz için hayırlı ve bereketli olmasını dilerim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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