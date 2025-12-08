Haberler

Denizli OSB yeşil dönüşüm hedefi için çalışmalarına devam ediyor

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan yeni atıksu arıtma tesisi projesi, Dünya Bankası'nın finansmanıyla sanayicilerin sürdürülebilir çözümler ihtiyacını karşılayacak. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki çevresel etki azalacak.

Sanayicilerin artan ihtiyaçlarına sürdürülebilir çözümler sunmak ve üretim süreçlerinin çevresel etkilerini en aza indirmek amacıyla Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen 30.000 m/gün kapasiteli Biyolojik ve Kimyasal Atıksu Arıtma Tesisi projesi, Dünya Bankası finansmanı ile inşa edilmeye devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Dünya Bankası destekli Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi kapsamında desteklenen yatırım, bölgenin altyapı gücünü önemli ölçüde artıracak. Mevcut 42.000 m/gün kapasiteli Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin tam kapasiteye ulaşması, artan sanayi yatırımları ve üretim talepleri nedeniyle ek kapasite ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda 15 Aralık 2020 tarihinde 26 bin 840 metre büyüklüğünde bir taşınmaz satın alınarak, arıtma teknolojileriyle donatılacak yeni tesisin projelendirme ve onay süreçleri tamamlandı. İhale sürecinin tamamlandı. asının ardından 9 Mayıs 2025'te yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış; 15 milyon 612 bin Euro bedelli proje kapsamında 27 Mayıs 2025 tarihinde sahada inşaat çalışmalarına başlandı. ısa sürede önemli ilerleme kaydedilen projede fiziki gerçekleşme oranı yüzde 40'a ulaşmış olup tesisin hedeflenen 9 Kasım 2027 tarihinden önce tamamlanması öngörülüyor.

2026 yılının Şubat ayında mekanik ekipman montajlarına başlanması planlanan tesis, devreye alınmasıyla birlikte bölgedeki sanayi işletmelerine hem maliyet hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli avantajlar sağlayacak.

"Çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan yatırımlara büyük önem veriyoruz"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Denizli Organize Sanayi Bölgesi olarak, sanayicilerimizin rekabet gücünü artıracak ve çevresel sürdürülebilirliği merkeze alan yatırımlara büyük önem veriyoruz. Dünya Bankası destekli bu tesis, yalnızca atıksu arıtma kapasitemizi artırmakla kalmayacak; aynı zamanda bölgedeki üretim süreçlerinin çevreye duyarlı bir şekilde yürütülmesine güçlü bir katkı sağlayacaktır. Yeşil OSB hedeflerimiz doğrultusunda karbon ayak izini düşüren, kaynak verimliliğini artıran ve çevreye duyarlı altyapı yatırımlarını hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Bu proje tamamlandığında sanayicilerimiz daha güvenilir, modern ve sürdürülebilir bir arıtma altyapısına kavuşacak. Hem çevremizi koruyacak hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir üretim ekosistemi bırakacağız." - DENİZLİ

