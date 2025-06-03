Denizli Çivril'de Arazi Toplulaştırma, Siirt'te Kamulaştırma Kararları

Denizli'nin Çivril ilçesinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yapılacak, Siirt'te de bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Söz konusu çalışmalara dair Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Denizli'nin Çivril ilçesindeki bazı yerlerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yürütecek.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Siirt-Kurtalan Demiryolu Projesi kapsamında Siirt'teki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak.