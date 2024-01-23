Denizli Büyükşehir Belediyesi Zeytinyağı Üretim Tesisi Sezonu Tamamladı

Denizlili zeytin yetiştiricilerinin katma değeri yüksek ürün elde etmesi hedefiyle Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Zeytinyağı Üretim Tesisi sezonu tamamladı. Ürünlerini şehir dışına götürmek zorunda kalan çiftçileri zaman, işgücü ve diğer masraflardan kurtaran tesiste 646 çiftçinin toplam 506 bin kilogram zeytini işlendi.

Kırsalda üretimi artırmak ve çiftçinin daha fazla kalkınmasına destek vermek amacıyla tarım ve hayvancılığa büyük destekler veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Kasım 2023'te bir ilke imza atarak Beyağaç ilçesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Zeytinyağı Üretim Tesisini hizmete açtı. Zeytin üretiminin yoğun olarak yapıldığı Beyağaç ilçesi ve bölgesine hizmet veren tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte çiftçiler büyük bir sevinç yaşadı. 2023 yılı sezonu boyunca hizmet veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Zeytinyağı Üretim Tesisi'nden 646 üretici faydalandı. Beyağaç ilçesi ve bölgesindeki 646 üreticinin toplamda 506 bin kilogram zeytinin işlendiği tesiste, 115 bin kilogram zeytinyağı üretildi. Daha önce ürünlerini zeytinyağına dönüştürmek için şehir dışına götürmek zorunda kalan çiftçiler tesisin hizmete girmesiyle zaman, işgücü ve diğer tüm masraflardan da kurtuldu.

Geçmişte ürünlerini sıktırmak için Kale ilçesi veya Muğla'ya götürmek zorunda kaldıklarını anlatan zeytin üreticisi Sema Duman, "Allah bin kere razı olsun" dedi. Daha önce zeytinlerini Kale ilçesinde sıktırdıklarını, burada sıra bulamazlar ise Muğla'ya gittiklerini anlatan bir diğer üretici Mehmet Tatık, "Karda kışta çok rezil oluyorduk. Bu tesise emeği geçenlerden Allah razı olsun, Osman Zolan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'nin büyükşehir statüsü kazanmasıyla birlikte tarım ve hayvancılığa çok güçlü bir şekilde destek vermeye başladıklarını anlattı. Bugüne kadar tarımsal sulamadan mera ıslahına, tohumdan makine ekipman desteğine 50'nin üzerinde projeyle üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Zolan, "Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya, onları tüm imkanlarımızla desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü biz üretirsek daha güçlü oluruz" dedi.

Tesisle üreticilerin artık zeytinlerini sıktırmak için şehir dışına gitmek zorunda kalmayacağını, bundan dolayı zaman, işgücü ve diğer masraflarından da kurtulacağını işaret eden Başkan Zolan, "Çiftçimizin ve üreticimizin mutlu olmasını istiyor, daha fazla üretip daha fazla kazanmasını istiyoruz. İnşallah bu desteklerimiz şehrimizin tarım ve hayvancılık üretimine katkı sağlamaya devam edecek" diye konuştu. - DENİZLİ