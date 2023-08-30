Denizlerde avlanma yasağının bitmesine bir gün kala Palamut bolluğu mesajı

Denizlerde avlanma yasağının bitmesine bir gün kala Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Kenan Balcı'dan yeni sezon başında Palamut bolluğu mesajı geldi. Balcı, "Palamut'un mevsimi başlıyor. 9'uncu ay Palamut mevsimi demektir" dedi.

Denizlerdeki sürdürebilir balıkçılık ve sudaki ekolojik dengeyi korumak amacıyla 15 Nisan'da başlayan ve 4 buçuk ay boyunca uygulanan av yasağının bitmesine 1 gün kalan balıkçılar hazırlıklarını tamamladı. Yeni sezondan umutlu olan balıkçılar ilk günde tezgahların balıklarla dolmasını ümit ediyor. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Kurucusu Balıkçı Kenan Balcı'da yeni sezondan beklentilerini dile getirdi. Eylül ayında genellikle Palamut balığı bolluğu yaşandığını ifade eden Balcı, hava şartlarının sıcak gitmesi sebebiyle balıkların derin sularda olabileceğini de söyledi.

4 buçuk ay süren avlanma yasağının sona ermesi öncesinde balıkçıların hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Kenan Balcı, " Vira Bismillah demeyi bekliyoruz. Denizlerimiz çok güzel fırtına yok rüzgar yok. Balıkçılık dili ile 'çarşaf gibi' çok güzel avcılık olmasını bekliyoruz. Palamut'un mevsimi başlıyor. 9'uncu ay Palamut mevsimi demektir. Peşinden hamsi, sardalya ve son olarak da istavrit geliyor. Palamut, Sardalya ve Hamsi bekliyoruz. Denizin terazisi yoktur kim ne derse yalan söyler yalnız şöyle bir durum var, gemicilerimiz hangi balık daha çok ise o balığı tutmaya gayret gösteriyor" dedi.

Havaların yaz sezonu boyunca sıcak gittiğine işaret eden Balcı, " Havalar sıcak gitti. Şu anda denizin üstünde oksijen yetersizliği var. Balıklar derin sularda. İnşallah ümitliyim 9'uncu ayın 1'inden sonra havalar soğursa rüzgar olmazsa çok ümitliyim. Müşterilerime önerim fiyatlar yüksek gidiyor tezgahta. Avlanma yasağı var. Halkımız, müşterilerimiz çok balık alıp dolaba saklamasın. Her gün taze taze balığını alsınlar. Balıkçılar 4 gözle 1 Eylül'ü bekliyor. Tüm gemiler hazır ağlar onarıldı. Vira Bismillah 4 gözle bekliyoruz. Balığın pahalı olması bizim işimize gelmiyor. 10 kilo satmak işimize gelmiyor. Bol satalım süründen kazanalım. Balıkçılar ucuzu seviyor. Herkese balık öneriyorum. Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağıdır. Onun için herkese balık tavsiye ediyorum. Çok olmasa da balık yesinler" diye konuştu. - İSTANBUL