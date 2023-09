Denizlerde av yasağı sona erdi, balıkçılar sezonu istavrit avıyla açtı

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibariyle sona ermesiyle balıkçılar "Vira Bismillah" diyerek denize açıldı. Trabzon Balık Halinde sezonun ilk gününde tezgahlarda ağırlıklı olarak istavrit yer alırken, ağlara takılmayan palamut tezgahlarda da yoktu.

Denizlerde 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı dün gece sona erdi. Karadeniz'e açılan tekneler ağırlıklı olarak istavrit avlarken, palamudun deniz suyu sıcaklığı yüksek olmasından dolayı kendini göstermediği belirtildi.

Şu an için sezonun beklenen düzeyde başlamadığını belirten balıkçı esnaflarından Mehmetcan Örseloğlu, "Hayırlısı ile sezona başlıyoruz. Şuan gösterge beklenilen düzeyde olmadı. Balıkçı olarak, sezonun 15-20 gün geç başlamasından yanayım. Çünkü şu an deniz suyu sıcaklığı 28-30 derece dolayısıyla deniz suyu sıcaklığı balık avını olumsuz etkiliyor. İnşallah hayırlısı olur ama şuan ki göstergeler pek olumlu yönde de değil, kötü de değil ikisinin ortasında diyebiliriz. Bizim gönlümüz her zaman balığın bol olmasından yana, inşallah bol olur vatandaşta bol bol tüketir. Şu an tezgahlarımızda mezgit, istavrit, az miktarda barbun, tirsi bunun yanı sıra kültür balıkları yer alıyor. İlerleyen günlerde hamsi olur çinakop, olur palamudu bekliyoruz. Şuan istavrit 100-150 TL arasında balıkçılar olarak daha ucuz olmasını bekliyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olur diye temenni ediyorum" dedi.

İstavritin kilosu 200 liradan 100 liraya geriledi

Sezon açılmadan öncesi istavritin kilosu 200 TL iken bugün itibariyle kilosu 100 TL'ye kadar gerilediğini kaydeden balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış ise "Deniz suyu sıcaklığı yüksek olduğundan palamut kendini açığa çekti. Geçen sene sezona istavrit ile başlamıştık yine istavritle başladık inşallah hayırlısı olur. Büyük tekneler ağırlıklı istavrit avladı. İstavrit dün itibariyle 200 TL iken bugün 100 TL'ye kadar geriledi. Dolayısıyla istavrit daha fazla gelirse fiyatı 75-50 TL'ye kadar düşer bizimde temennimiz bu yönde. Sezonun açılması balık fiyatlarını yarı yarıya etkiledi, diyebiliriz" diye konuştu. - TRABZON