Denizlerde av yasağı kalktı, palamut fiyatları yükseldi

DÜZCE (İHA) – Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla tezgahlar renklendi. Bu yıl az olması beklenen palamut tezgahta yerini 100 TL'den aldı.

1 Eylül'de balıkçılar av sezonunun bitmesiyle birlikte denizlere açıldılar. Balıkla dönen tekneler sayesinde balıkçı tezgahları da çeşit çeşit balıkla doldu. Hamsinin bol beklendiği sezonda balıkçılar palamuttan pek umutlu değil.

Düzce'nin Karadeniz'e sahil ilçesi Akçakoca'da balıkçı tezgahları renklendi. Balıkçı Tuncay Gür, bu yıl hamsinin bol olacağını belirterek, "Palamut sürpriz yaptı. Tam olmasa da ara ara devam eder. Hamsi bol" dedi. Gür, fiyatların normal olduğunu, hamsinin 50 liranın altına düşmeyeceğini söyledi.

Tezgahta balık fiyatları ise şöyle: Hamsi 70 TL, palamut 300 gramlık 100 TL, iri palamut 120 TL, mezgit 100 TL, barbun kilosu 150 TL, torik 350 TL, çipro levrek 90 TL'den satılıyor. - DÜZCE