Denize otellerden daha yakınlar, turistleri bile kıskandırıyorlar

Kurban Bayramı tatiline saatler kala turizm kenti Antalya'da karavan yoğunluğu yaşanıyor. Otellerdeki fiyatları çok yüksek bulan karavan tatilcileri, dünyaca ünlü sahil manzaralı denize sıfır alanda tatilin keyfini sürüyor.

Turizmin başkenti Antalya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde yoğunluk artmaya başladı. Yarın başlayacak tatil için kente Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler akın akın gelmeye başladı. Otellerdeki yüzde 90'a ulaşan doluluk ve konaklama fiyatlarındaki artış, karavan turizmine de yansıdı. Kentteki mevcut karavan yaşamını süren vatandaşlara karavan tatilcileri de eklenince sahilde karavan yoğunluğu oluştu. Otellerdeki fiyatları çok yüksek bulan karavan tatilcileri, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili manzaralı denize sıfır alanda tatilin keyfini sürmeye başladı.

"İşgalci değiliz"

2 yıldır karavan hayatı yaşayan Aydın Avcı, çoğu karavancının tatil ve barınma amaçlı bölgede bulunduğunu söyledi. Otellerdeki fiyatların çok yüksek olduğuna dikkat çeken Avcı, en uygun seçimin karavan olduğunu aktardı. Belediyenin karavan parkı ile ilgili çalışmasını doğru bulan Avcı, "Biz de buralarda kalmaktan dolayı hoşnut değiliz. Burada emniyet açısından da tedirginiz. Uygun fiyatla karavan park yapılsa, orada kalmak isteriz. Park alanlarını işgal ettiğimiz söyleniyor. Biz buraları işgal etmiyoruz. Yer gösterilsin, oraya geçeriz" dedi.

"Denize otellerden daha çok yakınız"

Ankara'dan bayram tatili için oğluyla birlikte Antalya'ya gelen Halil Efe de, denize sıfır alanda karavan yaşamının oldukça memnuniyet verici olduğunu ifade etti. "Otellere güç yetmiyor" diyen Efe, sadece kamp ücreti ödediklerini belirterek, "Karavanla gelmek otele göre çok daha uygun oluyor. Denize daha yakın olmak gibi bir avantajımız var. Denizin dibindeyiz ve böyle daha keyifli oluyor" ifadelerini kullandı.

Efe, karavancılara imkan sağlayan Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi