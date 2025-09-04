Denizbank ve Teknopark İstanbul'dan Girişimcilik Ekosistemine Destek

Denizbank'ın yeni nesil iştiraki NEOHUB ile Teknopark İstanbul, girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla işbirliği yaptı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, NEOHUB ve Teknopark İstanbul, işbirliğiyle girişimlerin hızlı ve sürdürülebilir şekilde büyümelerini destekleyecek mentörlük, iş geliştirme ve destek programları sağlayacak.

Bu kapsamında, NEOHUB ve Teknopark İstanbul çatısı altındaki girişimciler, karşılıklı mentörlük ağları aracılığıyla bilgi ve tecrübe aktarımında bulunabilecek. Yatırımcılar ve kurumlar dahil, ekosistemin bütün önemli aktörleriyle iş ortaklığı fırsatlarından faydalanabilecek.

İşbirliği protokolü, Teknopark İstanbul'un finansal teknolojiler odaklı uydu kuluçka merkezi Cube Ümraniye'de Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol ve NEOHUB Genel Müdürü Gürhan Çam'ın katılımıyla imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NEOHUB Genel Müdürü Çam, Teknopark İstanbul ile gerçekleştirdikleri çok yönlü işbirliğiyle girişimlerin erişim ve etkileşim alanını genişletmeyi amaçladıklarını belirtti.

Girişimleri Türkiye'nin güçlü teknoloji ekosisteminin değer üreten aktif parçaları haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Çam, "Teknopark İstanbul, özellikle savunma sanayisine yaptığı katkılar ve bu alandaki uzmanlığı ile ülkemizin önemli teknoloji merkezlerinden biri. Finans sektörü de teknolojinin ayrılmaz bir paydaşı konumunda." ifadelerini kullandı.

Çam, "İşbirliğimiz sayesinde girişimlerimizin büyümesini desteklemekle kalmıyor, onları ihtiyaç duydukları doğru paydaşlarla buluşturarak ülkemize katma değer sağlayacak ölçeklere ulaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Akyol da her adımda girişimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Akyol, işbirliğinin sadece girişimcilere sunulan desteklerin çeşitlenmesi anlamına gelmediğini, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji tabanlı kalkınma vizyonuna da katkı sağladığını aktardı.

NEOHUB ile oluşturdukları sinerji sayesinde, Teknopark İstanbul çatısı altındaki girişimleri finansal teknolojiler başta olmak üzere birçok sektörde daha güçlü hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Akyol, "Bu kapsamda girişimlerimize daha rekabetçi olmaları, hızlı bir şekilde büyümeleri ve uluslararası pazarlara açılmaları için finansal desteğe ulaşma imkanı sağlayacak, kapsamlı mentörlük programlarımızla yol göstereceğiz. Böylece hem teknolojik hem de finansal ve stratejik açıdan güçlenecekler." ifadelerini kullandı.

Akyol, bu tür stratejik ortaklıkların, sürdürülebilir büyümenin anahtarı olarak son derece önemli olduğuna inandıklarını kaydetti.