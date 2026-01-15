Galeri Deniz'de Ağlı Hikayeler sergisinin kapısı sanatseverlere açıldı

DenizBank'ın kültür-sanat mekanı Galeri Deniz, atık balık ağlarını sanat eserlerine dönüştüren sanatçı Semra Özümerzifon'un "Ağlı Hikayeler" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'ndaki kullanım dışı bırakılmış balık ağlarını özgün kompozisyonlara dönüştüren Semra Özümerzifon'un 28 eserinden oluşan Ağlı Hikayeler sergisi, Galeri Deniz'de sanatseverleri bekliyor.

Özümerzifon, eserlerinin ana malzemesi olan balık ağlarını, "ağlıboya" olarak nitelendirdiği üç boyutlu tablolar ve yumuşak heykellere dönüştürüyor. Çevre, geri dönüşüm ve iklim değişikliği gibi konularda toplumsal farkındalığı da destekleyen sergi, 14 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

Açıklamada sergi açılışındaki görüşlerine yer verilen Sanatçı Semra Özümerzifon, 15 yıl önce Boğaz'da yürüyüş yaparken tesadüfen önüne çıkan balık ağlarının zengin renk ve dokularıyla dikkatini çektiğini belirtti.

Özümerzifon, suların altında uzun yıllar kullanılmış, yaşanmışlık hissi yansıtan bu malzemeyi çok sevdiğini ve balıkçılardan toplamaya başladığını anlattı.

O zamana kadar kullandığı yağlıboya çalışmalarına ara vererek bu malzemeyle yeni bir sanatsal serüvene giriştiğini kaydeden Özümerzifon, "Uzun bir çalışma sürecinden sonra balık ağları yeni kimliklerle çeşitli şekillere büründüler. Aynı zamanda çevre sorunları, deniz canlılarının türlerinin tükenmesi, balıkçılığın zahmeti, geri dönüşüm gibi konularda kendi hikayelerini de anlatıyorlar. Çalışmalarımın DenizBank bünyesinde sergilenmesinden mutluluk duyuyorum." ifadelerini kullandı.