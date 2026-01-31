Haberler

Bakan Kacır'dan "geleceğin teknoloji yıldızları"na çağrı Açıklaması

Güncelleme:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek amacıyla Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler, yapay zeka, robotik, siber güvenlik gibi alanlarda eğitim alacaklar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı başvurularının başladığını belirterek, "Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kacır, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu atölyelere ilişkin bilgi verdi.

Atölyelerde, yapay zeka, havacılık ve uzay teknolojileri, robotik ve kodlama, nanoteknoloji ve malzeme bilimi, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, ileri robotik, enerji teknolojileri, tasarım ve üretim, mobil uygulama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti üzerine eğitimler verildiğini vurgulayan Kacır, "Geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Deneyap Teknoloji Atölyeleri Öğrenci Seçme Sınavı başvuruları başladı. 81 ilde 132 Deneyap Teknoloji Atölyesi, 36 ay ücretsiz teknoloji eğitimi... Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda en kıymetli hazinemiz olan evlatlarımızın her daim yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kacır'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre 4 ve 5'inci sınıflar ile 8'inci, 9'uncu ve lise hazırlık sınıfları başvurularını 6 Mart 2026'ya kadar yapabilecek.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
500

