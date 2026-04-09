Demirci'de besicilere kilitli yemlik desteği

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 14 küçükbaş hayvan üreticisine yüzde 80 hibeli kilitli yemlik dağıtıldı. İlçe Tarım Müdürü Faruk Şenyurt, projeyle yem tasarrufu ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini duyurdu.

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, Tarım Ürünleri Merkezi'ndeki dağıtım töreninde yaptığı konuşmada üreticileri her alanda desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

İlçedeki 14 küçükbaş hayvan üreticisine yemliklerini teslim ettiklerini anlatan Şenyurt, "Projeyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde yemden tasarruf sağlanması, yemleme süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi ve aşılama, sağım, kırkım, banyo, ilaç uygulamaları ile küpeleme gibi işlemlerin daha pratik bir şekilde yapılması amaçlanıyor." dedi.

Şenyurt, kilitli yemlik dağıtımına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay
