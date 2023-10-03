Demir Export, Doğaya Yeniden Kazandırma Projesiyle 1,5 Milyon Fidan Dikti

Demir Export, 2008'de başlattığı Doğaya Yeniden Kazandırma projesi kapsamında bugüne kadar 1,5 milyon fidan dikti. Şirket, çevre ve insan odaklı sürdürülebilir madenciliğe yatırım yaparak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunuyor.

Yarım asrı aşan tecrübesiyle madencilik faaliyetlerini sürdüren Demir Export, 2008'de Sivas'ın Kangal ilçesinde başlattığı "Doğaya Yeniden Kazandırma" projesi kapsamında bugüne kadar 1,5 milyon fidan dikti.

Şirket açıklamasına göre, faaliyetlerini sürdürdüğü bölgelerde istihdam yaratarak bölgesel kalkınmaya katkıda bulunan Demir Export, sivil toplum örgütleri, resmi kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde hayata geçirdiği projelerle de çevre ve insan odağında sürdürülebilir madenciliğe yatırım yapıyor.

Sanayi ve ihracat için değerli madenleri yerel iş gücü desteği ile üretip ülke ekonomisine kazandıran Demir Export, üretimini sürdürdüğü bölgelerde, öncesinde taşlık ve ham toprak olan alanları planlı bir şekilde ağaçlandırarak doğaya kazandırıyor.

Bu kapsamda Sivas'ın Kangal ilçesinde, 2008'de hayata geçirilen "Doğaya Yeniden Kazandırma" projesiyle 9 milyon metrekare büyüklüğündeki bir alan ağaçlandırıldı ve alanda yapay göletler oluşturularak doğal yaşama sunuldu.

Taşlık ve ham toprak olan milyonlarca metrekare büyüklüğündeki alana, bölgenin iklimine ve toprağına uygun şekilde çam, meşe, akçaağaç, akasya, badem ve iğde gibi türlerden oluşan 1,5 milyon fidan dikilip bölgeye kazandırıldı.

Demir Export, gelecek dönemde de çalışmalarını aktif şekilde sürdürmeyi ve kapsamı daha da genişletip bugüne kadar diktiği fidan sayısını katlayarak bölge doğasına kazandırmayı hedefliyor.