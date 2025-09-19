Delice Zeytini Islah Projesi'nin Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

"Delice Zeytini Islah Projesi" değerlendirme toplantısı Sinop Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

13 Ocak 2025 tarihinde imzalanan protokol kapsamında yürütülen projeyle, Durağan ilçesindeki Delice zeytin ağaçlarının aşılanarak ekonomiye kazandırılması ve köylülerin desteklenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Durağan'ın Çaltucak ve Yağbasan köylerinde toplam 60 dekarlık alanda aşılama, budama ve diri örtü temizliği yapıldı. Bin 180 ağacın aşılandığı çalışmalarda yama göz aşılarında yüzde 90 oranında başarı sağlandığı bildirildi. Ayrıca 30 dekarlık alandaki Delice zeytinleri, Gemlik çeşidi ile aşılanarak köylülerin kullanımına sunulacak.

Valilikten yapılan açıklamada, projenin bölge ekonomisine ve üreticilere önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. - SİNOP