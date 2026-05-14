Denizli OSB Başkanı Yaymanoğlu; 'Senayimizin güçlü olması için çalışıyoruz'

Denizli Genç İş İnsanları Derneği (DEGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Sözkesen ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Denizli Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Selim Yaymanoğlu ve Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen ziyarette, Denizli sanayisinin mevcut durumu ve geleceğine yönelik değerlendirmeler yapılırken, sanayicilerin rekabet gücünün artırılması, genç iş insanlarının üretim ve istihdama katkısının desteklenmesi ile kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

DEGİAD Başkanı Kemal Sözkesen, Denizli OSB yönetimine yeni görevlerinde başarılar dileyerek, şehrin ekonomik ve sanayi alanındaki gelişimi için ortak çalışmanın önemine dikkat çekti.

Denizli OSB Başkanı Selim Yaymanoğlu ise nazik ziyaretlerinden dolayı DEGİAD heyetine teşekkür ederek, Denizli sanayisinin daha güçlü bir yapıya kavuşması adına tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı