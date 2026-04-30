Decathlon MayFest, 9 Mayıs'ta kapılarını açacak

Decathlon, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ithafen düzenlediği MayFest'i bu yıl 6. kez sporseverlerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de kapılarını açacak etkinlikte, plaj voleybolu, futbol reflex, basketbol, tenis ve dijital deneyim alanları sporseverleri bekliyor.

Çeşitli branşlarda gün boyu sürecek ödüllü turnuvalar düzenlenerek katılımcıların rekabeti yaşaması hedefleniyor. VR teknolojisiyle desteklenen paraşüt deneyimi ise ziyaretçilere sınırları zorlayan farklı bir spor perspektifi sunacak.

Etkinlik kapsamındaki konser bölümünde Adamlar ve mor ve ötesi dinleyicilerle buluşacak.

Decathlon'un ücretsiz sadakat programına üye olan katılımcılar, etkinlik boyunca alanda barkodlarını okutarak 300 lira değerinde Member kuponu da kazanabilecek. Yapay zeka destekli photobooth istasyonunda üyelikle çekilen fotoğraflar ise kalıcı anılara dönüşecek.

Buy back hizmeti, MayFest kapsamında 1 Mayıs itibarıyla 32 Decathlon mağazasında hayata geçecek. Hizmet aracılığıyla tüketiciler, seçili kategori ve markalara ait Decathlon ürünlerini mağazalara getirerek karşılığında hediye kartı alabilecek.

Buy back uygulaması, bisiklet, fitness, kamp, scooter, paten, kaykay, kış sporları, su sporları, balıkçılık ve raket sporları ekipmanlarını kapsıyor.

Geri alım karşılığında tanımlanan hediye kartları, "www.decathlon.com.tr", Decathlon mobil uygulaması ve mağaza kanallarında, satıcısı Decathlon olan alışverişlerde tanımlandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle kullanılabilecek.