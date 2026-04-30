Decathlon MayFest, 9 Mayıs'ta kapılarını açacak

Decathlon, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ithafen düzenlediği MayFest'i bu yıl 6. kez sporseverlerle buluşturacak.

Decathlon, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na ithafen düzenlediği MayFest'i bu yıl 6. kez sporseverlerle buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 Mayıs'ta Festival Park Kadıköy'de kapılarını açacak etkinlikte, plaj voleybolu, futbol reflex, basketbol, tenis ve dijital deneyim alanları sporseverleri bekliyor.

Çeşitli branşlarda gün boyu sürecek ödüllü turnuvalar düzenlenerek katılımcıların rekabeti yaşaması hedefleniyor. VR teknolojisiyle desteklenen paraşüt deneyimi ise ziyaretçilere sınırları zorlayan farklı bir spor perspektifi sunacak.

Etkinlik kapsamındaki konser bölümünde Adamlar ve mor ve ötesi dinleyicilerle buluşacak.

Decathlon'un ücretsiz sadakat programına üye olan katılımcılar, etkinlik boyunca alanda barkodlarını okutarak 300 lira değerinde Member kuponu da kazanabilecek. Yapay zeka destekli photobooth istasyonunda üyelikle çekilen fotoğraflar ise kalıcı anılara dönüşecek.

Buy back hizmeti, MayFest kapsamında 1 Mayıs itibarıyla 32 Decathlon mağazasında hayata geçecek. Hizmet aracılığıyla tüketiciler, seçili kategori ve markalara ait Decathlon ürünlerini mağazalara getirerek karşılığında hediye kartı alabilecek.

Buy back uygulaması, bisiklet, fitness, kamp, scooter, paten, kaykay, kış sporları, su sporları, balıkçılık ve raket sporları ekipmanlarını kapsıyor.

Geri alım karşılığında tanımlanan hediye kartları, "www.decathlon.com.tr", Decathlon mobil uygulaması ve mağaza kanallarında, satıcısı Decathlon olan alışverişlerde tanımlandığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle kullanılabilecek.

Kaynak: AA / Enes Ege
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı

Otelde tartıştığı 2 kadını öldürdü polis sıkıştırınca kendini vurdu
Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı

Toplu taşımaya binen bir kadının isyan ettiği konu beyin yaktı
Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı

Piyasalar alev alev yanıyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu

TikTok uğruna malından mülkünden oldu! Anlattıklarına inanmak çok zor
İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı

11 aracın karıştığı kazada şehidimiz var! Çok sayıda ölü ve yaralı
Merih'in delirdiği anlar: Gazetecilere ayağını gösterip isyan etti

Merih'in delirdiği anlar: Gazetecilere gösterip isyan etti