Decathlon, Büyükada Yarı Maratonu'nda İsim Sponsoru Oluyor

Decathlon, 19 Ekim'de düzenlenecek Büyükada Yarı Maratonu'nun ikinci kez isim sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adalar Kültür Derneği ve Bro'event tarafından düzenlen maraton, 5 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre parkurlarıyla koşucuları ağırlayacak.

Büyükada'da düzenlenecek organizasyon, Türkiye'den ve yurt dışından birçok sporcuyu buluştururken, farklı teknik seviyelerde deneyim sunacak.

Uluslararası geçerliliğe sahip World Athletics sertifikalı yarı maratonda parkurlar, Mizzi Köşkü ve Yalman Köşkü gibi noktalardan geçecek.

Geçen yıl 25 ülkeden 3 bin sporcunun katıldığı etkinlik, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından koşucuları bir araya getirerek katılımcı sayısını artırmayı hedefliyor.

Etkinliğe, Büyükada Yarı Maratonu'nun internet sitesinden kayıt yapılabiliyor.