Haberler

Decathlon, Büyükada Yarı Maratonu'nda İsim Sponsoru Oluyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Decathlon, 19 Ekim'de gerçekleşecek Büyükada Yarı Maratonu'nun ikinci kez isim sponsoru oldu. Maraton, çeşitli parkurlar ve uluslararası düzeyde katılımcılarla gerçekleştirilecek.

Decathlon, 19 Ekim'de düzenlenecek Büyükada Yarı Maratonu'nun ikinci kez isim sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Adalar Kültür Derneği ve Bro'event tarafından düzenlen maraton, 5 kilometre, 10 kilometre ve 21 kilometre parkurlarıyla koşucuları ağırlayacak.

Büyükada'da düzenlenecek organizasyon, Türkiye'den ve yurt dışından birçok sporcuyu buluştururken, farklı teknik seviyelerde deneyim sunacak.

Uluslararası geçerliliğe sahip World Athletics sertifikalı yarı maratonda parkurlar, Mizzi Köşkü ve Yalman Köşkü gibi noktalardan geçecek.

Geçen yıl 25 ülkeden 3 bin sporcunun katıldığı etkinlik, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından koşucuları bir araya getirerek katılımcı sayısını artırmayı hedefliyor.

Etkinliğe, Büyükada Yarı Maratonu'nun internet sitesinden kayıt yapılabiliyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Türkiye bugün Gazze için arabuluculuk toplantısına katılacak

Katar duyurdu! Türkiye'den kritik Gazze hamlesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına

Her şey 15 gün içinde oldu: Nişan masasından musalla taşına
Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları yarından itibaren değişiyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.