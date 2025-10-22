Haberler

Decathlon Büyükada Yarı Maratonu'nda 3.500 Koşucu Yarıştı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Decathlon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen Büyükada Yarı Maratonu, 34 farklı ülkeden 3.500'den fazla katılımcıyla doğayla iç içe bir koşu deneyimi sundu. Yarış, 5, 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda yapıldı.

Decathlon Büyükada Yarı Maratonu, Türkiye'den ve yurt dışından 3 bin 500'ü aşkın koşucunun katılımıyla gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Decathlon, Adalar Kültür Derneği ve Bro'event işbirliğiyle düzenlenen yarış, 5, 10 ve 21 kilometrelik üç farklı parkurda düzenlendi.

Decathlon'un ikinci kez isim sponsorluğunu üstlendiği organizasyon, sporseverlere doğayla iç içe bir koşu deneyimi sundu. Geçen yıl 25 ülkeden 3 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda bu yıl, 34 farklı ülkeden 3 bin 500'ü aşkın sporcu yer aldı.

Uluslararası geçerliliğe sahip atletizmin çatı kuruluşu World Athletics sertifikalı yarı maraton, Büyükada'nın tarihi dokusu ve doğal güzellikleri arasında Mizzi Köşkü, Yalman Köşkü ve Dilburnu Tabiat Parkı gibi noktaları kapsayan bir rotada gerçekleşti. Yarış sonunda genel klasman ve yaş kategorilerinde dereceye giren kadın ve erkek sporculara kupa ve ödüller takdim edildi.

Decathlon Türkiye'nin desteklediği koşu kulüpleri Kaya Running, 341 Triatlon ve Yıldız Run Club da etkinliğe katıldı. Katılımcılar etkinlik alanındaki Decathlon Kişiselleştirme Stüdyosundaki lazer baskı hizmetiyle madalyalarına sürelerini yazdırarak, başarılarını anıya dönüştürdü.

"Türkiye'de koşu kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Decathlon Türkiye Pazarlama ve İletişim Direktörü (CMO) Öykü Pamuk Dolanbay, insanların aktif yaşamla kurduğu bağı güçlendirmek ve bu deneyimi yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren bir marka olduklarını belirtti.

Dolanbay, her seviyeden sporseverin ihtiyaçlarına çözüm sunan koşu markaları KIPRUN ve ilham veren birçok spor etkinliğiyle Türkiye'de koşu kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunduklarını vurguladı.

Decathlon Büyükada Yarı Maratonu'nun koşu kültürünü zenginleştiren, her yaştan ve teknik seviyeden koşucuya ev sahipliği yapan özel bir organizasyon olduğuna değinen Dolanbay, şunları kaydetti:

"Bu güzel günü mümkün kılan organizasyon ekibine, koşu kulüplerimize, tüm katılımcılara ve emeği geçen Decathlon takım arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Decathlon olarak sporu hayatın merkezine taşıyan çalışmalarımıza önümüzdeki dönem de devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Kabasakal - Ekonomi
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Ebru Gündeş'in evliliği ihanet yüzünden mi bitti? İddialar sonrası açıklama geldi

Ünlü türkücüden yasak aşk ve otel iddialarına yanıt
Çağlar Ertuğrul'dan bornozlu fotoğraf açıklaması: Oltaya gelenler olmuş

Bornozlu kare ortalığı karıştırdı, işin aslı çok geçmeden netleşti
Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş

Gördüğü ilan genç kızı küplere bindirdi: Gerçekten hayat bitmiş
Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak

Tedesco o ismi resmen sildi! Kulübeden çıkamayacak
Öğrencisinin kolunu ısıran öğretmen tutuklandı

Öğrencisine kabusu yaşatan öğretmen tutuklandı
İlginç gelenek! 'İlgisiz akrabalar' tek tek tespit edilip su dolu yalağa atılıyor

"İlgisiz akrabaları" tek tek tespit edip yalağa atıyorlar
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı

Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı: Küresel güveni zedeliyor

Erdoğan sık sık operasyon yapılan konuda uyardı
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme

Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında yeni gelişme
Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı

Trump'ın ziyareti gerilimi tavan yaptırdı! Füzeler peş peşe fırlatıldı
Fenerbahçeliler duymasın! Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler

Nefret ettikleri isimden Kerem'e olay sözler
Ahmet Ümit: Kadir abi gece yarısı ağlayarak aradı

Gece yarısı telefonda gözyaşları: Ağlayarak beni aradı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.