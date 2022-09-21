Aydın haber! Kuşadası'nın Davutlar Mahallesi'nde Alt ve Üst Yapı Yenilendi

Aydın haberler: Aydın Kuşadası Belediyesi, alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kapsamında, Davutlar Mahallesi’nde 25 sokak ile 4 caddeye, 63 bin 794 metrekaresi kilit parke olmak üzere toplam 68 bin 202 metrekare parke taşı döşedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler tarafından da mahalledeki kanalizasyon ve içme suyu hatları yenilendi.

Aydın Kuşadası Belediyesi, alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kapsamında, Davutlar Mahallesi'nde 25 sokak ile 4 caddeye, 63 bin 794 metrekaresi kilit parke olmak üzere toplam 68 bin 202 metrekare parke taşı döşedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından da mahalledeki kanalizasyon ve içme suyu hatları yenilendi.

Aydın Kuşadası Belediyesi, Türkmen ve İkiçeşmelik mahallelerinin ardından Davutlar Mahallesi'nde başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını tamamladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon hattı döşenen ve içme suyu hatları yenilenen Davutlar Mahallesi'nde ilgili kurumlar tarafından elektrik, telefon ve internet altyapıları yenilendi.

Bugüne kadar yapılan çalışmalarla 25 sokak ile 4 caddeye, 63 bin 794 metrekaresi kilit parke olmak üzere toplam 68 bin 202 metrekare parke taşı döşeyen Kuşadası Belediyesi ekipleri, 7 bin 30 metre bordür ile 3 bin 227 metre oluk imalatı gerçekleştirdi.