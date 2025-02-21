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Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu

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Darphane'nin son açıklamasına göre, bazı madeni para birimlerinin üretimi durduruldu. 2025 yılı Ocak ayı itibariyle 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruş değerinde madeni para tedavüle sunulmadı.

Yüksek enflasyon nedeniyle Türk lirasındaki alım gücü kaybı para üretimlerini de etkiledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruş değerinde madeni para tedavüle sokulmadı.

50 KURUŞ VE 1 TL BASILDI

2025 yılı Ocak ayında 84 bin adet 50 kuruş, 45 milyon 492 bin adet bir TL ve 16 milyon 853 bin adet beş TL olmak üzere toplam 62 milyon 429 bin adet madeni para piyasaya çıkarıldı.

Böylece tedavülde bulunan beş TL miktarı 201 milyon 262 bin 807 adet, bir TL 4 milyar 354 bin 747 bin 610 adet, 50 kuruş 1 milyar 585 milyon 417 bin 950 adet seviyesine ulaştı.

Tedavülde bulunan toplam madeni para miktarı ise 13 milyar 142 milyon 154 bin 976 adet oldu.

Darphane, bazı paraların üretiminin yapılmadığını duyurdu

Darphane, bazı paraların üretimini durdurdu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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