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Darıca Kaymakamlığı ve MÜSİAD Gebze Şubesi İşbirliği Protokolü İmzaladı

Darıca Kaymakamlığı, ilçede istihdamı arttırmak amacıyla MÜSİAD Gebze Şubesi ile işbirliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında, işsizlik sorununa çözüm bulunması ve dezavantajlı kesimin iş sahibi yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca, iş edindirme kursları düzenlenerek firmaların işçi bulma sıkıntılarına da çözüm getirilmesi planlanmaktadır.