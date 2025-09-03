Haberler

Dardanel Grup Yeni Sushi Fabrikasını Açtı

Dardanel Grup'un Önen Gıda AŞ'si, Çanakkale OSB'de kurduğu yeni sushi fabrikasını faaliyete geçirerek 300 kişiye istihdam sağlamaya başladı. Fabrikada, 'SUSHIDA' markalı ürünler üretilecek ve sushi üretim kapasitesi 80 milyon pakete çıkarılacak.

Dardanel Grup şirketlerinden Önen Gıda AŞ'nin Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) kurduğu yeni sushi fabrikası faaliyete geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Dardanel, "inovatif ve katma değerli üretim anlayışı" ile sürdürdüğü büyüme odaklı yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Önen Gıda'nın geçen yıl sonunda Çanakkale OSB içinde yatırımını başlattığı sushi fabrikası tamamlandı.

Faaliyete geçen ve 300 kişiye ek istihdam sağlayacak tesiste, "SUSHIDA" markalı ürünler üretilecek.

Modern teknolojilerle donatılan tesis 6 bin metrekarelik alan üzerine kurulurken, yatırımla Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mevcut fabrikada yıllık 20 milyon paket olan sushi üretim kapasitesi 80 milyon pakete çıkarılacak.

