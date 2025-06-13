Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artan maliyetler ve ekonomik zorluklar, mezar düzenlemelerinde de tercihlerde değişikliğe yol açtı. Önceden yaygın olarak kullanılan mermer yerine artık plastik malzeme tercih ediliyor. Ortalama 15.000 TL'ye satılan plastik mezar düzenlemeleri, dar gelirli vatandaşlar için yeni bir alternatif oluşturdu.

Son aylarda inşaat ve yapı malzemelerinde yaşanan fiyat artışları, mezarlık sektörünü de etkiledi. Özellikle mermerin yüksek maliyeti nedeniyle, mezar düzenlemelerinde plastik bazlı malzemelere yönelim gözle görülür şekilde arttı.

HEM UCUZ HEM PRATİK

Mermer mezarların maliyetinin 30.000 TL'yi aşması nedeniyle vatandaşlar, yaklaşık 15.000 TL'ye mal olan plastik mezar düzenlemelerini tercih etmeye başladı. Hafifliği, montaj kolaylığı ve dış etkenlere karşı dayanıklılığı da bu tercihi destekleyen unsurlar arasında...

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ: TALEP ARTIYOR

Mezarlık ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, son dönemde plastik mezar düzenlemelerine olan ilginin ciddi oranda arttığını belirtiyor. Yetkililer, "Eskiden sadece geçici çözümler için tercih edilen plastik malzeme, artık kalıcı bir alternatif haline geldi" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
İsrail İran'a saldırdı, Tahran'dan misilleme geldi

Orta Doğu yangın yeri! İsrail'in 300 saldırısına İran'dan misilleme
Ortadoğu'da savaş çanları! İsrail ve İran arasındaki çatışmada 3 ülke tarafını açıkça belli etti

İsrail mi İran mı? Tarafını net bir şekilde belli eden 3 ülke var
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş

İran'ın kalbine nasıl operasyon yapıldı? Detaylar hayrete düşürdü
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada

Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadı! Genç kadından 'başörtüsü' iddiası

Rezervasyonuna rağmen içeri giremedi! Genç kadından başörtüsü iddiası
Netanyahu'dan İsraillilere 'Sığınak' uyarısı: Bedava savaş yoktur

Netanyahu'dan İsraillilere "Sığınak" uyarısı: Bedava savaş yoktur
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
İsrail İran'a saldırdı, havada büyük kaos yaşandı

Havada büyük kaos! Rotalar değişti, uçaklar İstanbul'a acil iniş yaptı
Netanyahu İran'a yönelik saldırıdan önce Ağlama Duvarı'na not bıraktı

Netanyahu saldırının işaretini bıraktığı notla vermiş
Galatasaray'a transfer olan Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi

Leroy Sane, Bayern Münih'e geri döndü! İşte sebebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.