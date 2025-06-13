Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Son aylarda inşaat ve yapı malzemelerinde yaşanan fiyat artışları, mezarlık sektörünü de etkiledi. Özellikle mermerin yüksek maliyeti nedeniyle, mezar düzenlemelerinde plastik bazlı malzemelere yönelim gözle görülür şekilde arttı.

HEM UCUZ HEM PRATİK

Mermer mezarların maliyetinin 30.000 TL'yi aşması nedeniyle vatandaşlar, yaklaşık 15.000 TL'ye mal olan plastik mezar düzenlemelerini tercih etmeye başladı. Hafifliği, montaj kolaylığı ve dış etkenlere karşı dayanıklılığı da bu tercihi destekleyen unsurlar arasında...

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ: TALEP ARTIYOR

Mezarlık ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmalar, son dönemde plastik mezar düzenlemelerine olan ilginin ciddi oranda arttığını belirtiyor. Yetkililer, "Eskiden sadece geçici çözümler için tercih edilen plastik malzeme, artık kalıcı bir alternatif haline geldi" ifadelerini kullandı.