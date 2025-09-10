Danimarka Kraliçesi Mary, İlk Elektrikli Römorkörü İsimlendirdi

Danimarka Kraliçesi Mary, ülkenin ve denizcilik şirketi Svitzer'in ilk elektrikli römorkörüne "Svitzer Ingrid" ismini verdi.

Svitzer'dan yapılan açıklamada, Danimarka'daki ilk elektrikli römorkörünün Kopenhag'da düzenlenen törenle Kraliçe Mary tarafından isimlendirildiği bildirildi.

Yeni römorköre "Svitzer Ingrid" isminin verildiği belirtilen açıklamada, batarya kapasitesinin 23 modern elektrikli otomobilin batarya kapasitesine eş değer olduğu ve çoğu görevi elektrik kullanarak yerine getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, bu sayede yıllık karbon emisyonunun 600 ila 900 ton arasında azalacağı, römorkörün Helsingborg Limanı'nda yenilenebilir enerji kullanılarak şarj edileceği kaydedildi.

Svitzer'ın büyük tankerlerin, konteyner gemilerinin ve kruvaziyerlerin limanlara güvenli bir şekilde giriş ve çıkışına yardımcı olan 450'den fazla römorkörden oluşan bir filo işlettiği aktarılan açıklamada, "Svitzer Ingrid"in şirketin tamamen batarya ile çalışan ilk römorkörü olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Svitzer Üst Yöneticisi (CEO)??????? Friis Nilaus, 2040 yılına kadar iklim açısından nötr olmayı hedeflediklerini ve gemilerin elektrifikasyonunun bu hedefe ulaşmanın kilit bir parçası olduğunu belirtti.

"Svitzer Ingrid"in tüm görevlerin yaklaşık yüzde 90'ını elektrik kullanarak gerçekleştirebileceğini kaydeden Nilaus, "Filomuzun daha büyük bir kısmını batarya ile çalışır hale getirmek istiyoruz, ancak bu limanların gerekli şarj altyapısına sahip olmasına bağlı. Henüz o noktada değiliz, fakat olumlu ilerlemeler görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkenin ilk tam elektrikli römorköründe Türk şirketi imzası

Danimarka'nın ilk tam elektrikli römorkörü "Svitzer Ingrid", Türk şirketi Sanmar Denizcilik tarafından üretildi ve Danimarka'ya ihraç edildi.

Sanmar, bugüne kadar Kanada, Norveç ve Şili gibi ülkelere de tam elektrikli römorkör ihracatı gerçekleştirdi.