Dalaman Tarım İşletmesi 1600 ton ayçiçeğini 30 Eylül'de açık artırmayla satacak

Dalaman Tarım İşletmesi 1600 ton ayçiçeğini 30 Eylül'de açık artırmayla satacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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TİGEM'e bağlı Dalaman Tarım İşletmesi, bu yıl ürettiği 1600 ton yağlık ayçiçeğini satışa çıkarıyor. Resmi Gazete ilanına göre satış 10 parti halinde açık artırmayla yapılacak; toplam muhammen bedel 56 milyon lira, ihale 30 Eylül Çarşamba saat 14.00'te.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesi, 1600 ton yağlık mahsul ayçiçeği satışı yapacak.
TİGEM'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, bu yıl üretilen söz konusu ayçiçeğinin satışı, 10 parti halinde ve açık artırmayla gerçekleştirilecek.
Toplam muhammen bedelin 56 milyon lira olduğu ihale, 30 Eylül Çarşamba günü saat 14.00'te yapılacak.
Kaynak: AA