Dalaman Havalimanı'nda 7 Ayda 2,9 Milyon Yolcu Hizmet Aldı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Dalaman Havalimanı'nın yılın ilk 7 ayında 2 milyon 906 bin 953 yolcuya hizmet verdiğini açıkladı. Temmuz ayında ise 905 bin 345 yolcuya hizmet sunuldu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında 7 ayda hizmet verilen yolcu sayısı 2 milyon 906 bin 953 kişiye ulaştı.

Muğla'nın iki önemli havalimanından birisi olan Dalaman Havalimanı Temmuz ayında 905 bin 345 yolcuya hizmet verdi. Aynı havalimanından Temmuz ayında 7 bin 193 uçak trafiği gerçekleşirken,10 bin 917 ton yük taşındı.

Dalaman havalimanında 7 aylık dönemde ise 2milyons 906 bin 953 yolcuya hizmet verilirken, 22 bin 237 uçak trafiği ve 34 bin 377 ton yük taşıması gerçekleştirildi. - MUĞLA

