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Dalaman havalimanı 8 ayda 3 milyon 726 bin yolcuya hizmet verdi

Dalaman havalimanı 8 ayda 3 milyon 726 bin yolcuya hizmet verdi
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Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ağustos ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 986 bin 804 kişi olarak açıklandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ağustos ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 986 bin 804 kişi olarak açıklandı. Aynı dönemde 7 bin 126 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 11 bin 781 ton oldu.

Dalaman Havalimanından 2026 yılının ilk 8 aylık döneminde ise 3 milyon 726 bin 496 yolcuya hizmet verildi. 8 aylık dönemde 30 bin 752 uçak trafiği ve 43 bin 51 ton yük taşındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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