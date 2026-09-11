Dalaman havalimanı 8 ayda 3 milyon 726 bin yolcuya hizmet verdi

Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Dalaman Havalimanında Ağustos ayı içinde hizmet verilen yolcu sayısı 986 bin 804 kişi olarak açıklandı. Aynı dönemde 7 bin 126 uçak trafiği gerçekleşirken, taşınan yük miktarı da 11 bin 781 ton oldu.

Dalaman Havalimanından 2026 yılının ilk 8 aylık döneminde ise 3 milyon 726 bin 496 yolcuya hizmet verildi. 8 aylık dönemde 30 bin 752 uçak trafiği ve 43 bin 51 ton yük taşındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı