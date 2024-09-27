Üye Girişi
Haberler

Dalaman Cezaevi'nin Limon İhalesi 1 Ekim'de Yapılacak

Dalaman Cezaevi'nin Limon İhalesi 1 Ekim'de Yapılacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dalaman Açık Cezaevi'nin tarımsal alanlarında üretilen yaklaşık 520 ton limon, 1 Ekim'de ihale ile satışa sunulacak. İhaleye katılmak isteyenler gerekli belgeleri hazırlamak zorunda.

Türkiye'de daha çok tarımsal üretimleri ile gündeme gelen Dalaman Açık Cezaevi sınırları içerisinde kalan tarımsal alanlarda üretilen ve bu yıl yaklaşık 520 ton tahmini rekolte beklenen cezaevinin limonları 01 Ekim'de ihale ile satışa sunulacak.

Adalet Bakanlığı Dalaman Açık Ceza İnfaz Kurumu İ Yurdu Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, ihalenin 01 Ekim günü saat 14: 00'te başlayacağı ve limon satışının kilosu 10 lira 16 kuruştan başlayacağı belirtildi.

İhaleye ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığı belirtilen açıklamada " Yaklaşık 520 bin kilogram enterdonat limonun ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51. maddesinin e bendine göre pazarlık usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, Dalaman Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü Binası Toplantı ve İhale Salonu'nda saat 14: 00'te başlayacak. İhalenin başlangıç bedeli 10 Lira 16 kuruş olarak belirlenirken, tahmini bedeli ise 5 milyon 283 bin 200 TL olarak hesaplandı. İhaleye katılmak isteyenler, Dalaman Ceza İnfaz Kurumu'ndan ücretsiz olarak temin edilebilecek ihale dokümanlarını alması ve gerekli belgeleri zamanında sunmaları gerekiyor. Katılımcıların ticaret odası, sanayi odası veya ilgili meslek kuruluşlarına kayıtlı olduğunu gösteren 2024 yılına ait belge, tüzel kişiler için yetki belgesi ve imza sirküleri belgelerini ibraz etmeleri şart. Ayrıca, şahıs adına ihaleye vekaleten katılanların da gerekli belgeleri sunması gerekecek" denildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

3-sayfa Ekonomi Dalaman Cezaevi Tarım

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti

 Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi? MasterChef Beyza kimdir, kaç yaşında ve nereli? Beyza Aydın büyük ödülün sahibi oldu! Adana yaya geçidi kazası nedir? Olay anı video izle!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });