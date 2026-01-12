Haberler

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 5 kişi istihdam edecek

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde çalışacak 4 uzman ve 1 destek personeli alımı için başvuruları 2-16 Şubat tarihleri arasında kabul edecek.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), 4 uzman ve 1 destek personeli alacak.

Ajansın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre seyahat engeli olmayan 4 uzman ve 1 destek personeli istihdam edilecek.

Adaylar, Ajansın faaliyet gösterdiği Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinin Genel Sekreterlikçe uygun görülen herhangi birinde çalışmayı kabul ve taahhüt etmiş sayılacak.

Başvurular, 2-16 Şubat döneminde "e-Devlet-Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.gov.tr/ internet adresi üzerinden yapılacak.

Sözlü sınava katılacakların listesi 23 Şubat'ta DAKA'nın internet sitesinden (www.daka.org.tr) duyurulacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
