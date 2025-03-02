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DAİMFED ve Çukurova Üniversitesi İşbirliği İle İnşaat Sektöründe Yeni Dönem

DAİMFED ve Çukurova Üniversitesi İşbirliği İle İnşaat Sektöründe Yeni Dönem
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, iş birliği ve sektörel gelişim konusunda önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Mevzubahis Adana ise, elimizin taşın altına koymaya her daim hazır" dedi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve beraberindeki heyet, DAİMFED'e nezaket ziyaretinde bulundu. DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulunun hazır bulunduğu ziyarette, DAİMFED ve Çukurova Üniversitesi ile başlatılan işbirliği üzerine görüş alışverişinde bulundu, federasyonun çalışmaları hakkında bilgiler verildi.

İnşaat sektörünün gelişimi açısından birlik ve beraberliğin son derece önemli olduğunu ifade eden Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş burada yaptığı konuşmada, "DAİMFED'in 11 vilayeti bir araya getirmesi, tek çatı altında olması Adana olarak, Çukurova Üniversitesi olarak bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Genç DAİMFED-Çukurova Üniversitesi ile Mühendislik Fakültesi'ndeki tüm öğrencilerimizin burada sektör temsilcileriyle sahada olmaları mühendis adaylarımızın ufkunu açacaktır. Çukurova Üniversitesi olarak kamu yararına olan her türlü projelere açığız. Şu anda devam etmekte olan Balcalı Hastanesi A ve B blok renevasyonları ile ilgili sektör temsilcisi olan DAİMFED'in istihdam ve çözüm noktasında desteklerini hep hissettik. Başarılı çalışmaları için DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

DAİMFED'in kurulduğu günden bugüne birçok projeyi hayata geçirdiğini ve daha iyi projelerle sektörü ayakta tutmak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade eden Genel Başkan Karslıoğlu, "Çukurova Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş hocamızın rektörlük görevine başlaması ile Çukurova Üniversitesi'ndeki anlamsız bürokratik engellerin ortadan kalkması, daima yeni projelere açık olan bir yönetim anlayışının hasıl olması, bizleri heyecanlandırmıştır. Mevzubahis Adana ise, elimizin taşın altına koymaya her daim hazır olduğumuzu Sayın Rektörümüze bir kez daha ifade ediyoruz" dedi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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