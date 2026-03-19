Genç DAİMFED'den geleneksel buluşma

Genç DAİMFED Bilim ve Teknoloji Derneği tarafından düzenlenen geleneksel buluşma, kamu, üniversite ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Farklı kesimlerden katılımcıların bir araya geldiği buluşmada, üniversite, kamu ve iş dünyası arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, yaptığı konuşmada gençlerin aynı çatı altında bir araya gelmesinin sektörün geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Karslıoğlu, Genç DAİMFED'in her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, üniversitelerle kurulan iş birliklerinin artırılarak sürdürüleceğini vurguladı.

"Üniversite-sektör iş birliği güçleniyor"

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ise yaptığı değerlendirmede, bu tür buluşmaların üniversiteler ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini ifade etti. Sözen, gençlerin aktif rol aldığı bu yapıların hem akademik hem de sektörel gelişime önemli katkılar sunduğunu belirtti.

"Gençlerin yanında olmayı sürdüreceğiz"

DAİMFED Gençlik Kurulu Üyesi Akın Bozkurt ise, gençlerin gelişimine katkı sunan her çalışmanın desteklenmesi gerektiğini belirterek, Genç DAİMFED'in ortaya koyduğu vizyonu önemsediklerini ifade etti.

Buluşmaya, Çukurova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akıllı, Adana Defterdarı Ahmet Balıkçı ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Naime Filiz Özdil, ATÜ Genç DAİMFED Başkanı Nisanur Eren ile Çukurova Üniversitesi Genç DAİMFED Başkanı Süleyman Parlatır başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. - ADANA

