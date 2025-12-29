DAİMFED'den hastaneye 15 konteyner medikal ve sarf malzemesi desteği

Haberler

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), Adana'daki Balcalı Hastanesi Tıp Fakültesi'ne 2026 yılı içinde 15 konteyner medikal ve sarf malzemesi desteği sağlamayı taahhüt etti.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) heyeti Adana'daki Balcalı Hastanesi Tıp Fakültesi'ne 15 konteyner medikal ve sarf malzemesi desteği vereceğini açıkladı.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Teşkilat Başkanı Sayım Azmaz, DAİMFED Ankara Şube Başkanı Dalkın Öztorun ve hayırsever iş insanı Kemal Yurtoğlu, üniversitede düzenlenen basın toplantısına katıldı. Toplantıda, 2026 yılı içinde üniversitenin tıp fakültesi hastanesine 15 konteyner medikal ve sarf malzemesi desteği sözü verildi.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ise Kemal Yurtoğlu ile DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ve DAİMFED Ankara Şube Başkanı Dalkın Öztorun'a plaket takdim etti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi





